Poncho de Nigris se burla de Ninel Conde luego de que lo acusó de una campaña de desprestigio y la llama "Silicón"

El influencer regiomontano Poncho de Nigris volvió a arremeter contra la cantante y actriz Ninel Conde, ya que así está respondiendo a las declaraciones que ella hizo y con las que lo acusó de la supuesta campaña de desprestigio que dañó su imagen dentro y fuera de “La Casa de los Famosos México”.

A través de su cuenta de Twitter -red ahora llamada X-, el tío de Aldo de Nigris se burló de la cantante llamada el “Bombón asesino”, ya que grabó un video para hacer una parodia de ella. “Soñé con los mendigos carritos”, escribió el también empresario en la publicación para hacer referencia a los mensajes que les enviaron a los habitantes del reality show para que se alejaran de la famosa.

La publicación incluye un video en el que aparece Poncho de Nigris “durmiendo” y teniendo “pesadillas”, dando a entender que eso le sucede a Ninel Conde tras la supuesta campaña de desprestigio que habría influido incluso en su salida de “La Casa de los Famosos México” con la que se convirtió en la tercera expulsada de la edición 2025.

Poncho de Nigris respondió a las acusaciones de Ninel Conde con una parodia. Foto: captura de video Instagram.

“No pude dejar de pensar en lo del carrito y tuve pesadillas”, dice la leyenda del video realizado por el generador de contenido regiomontano.

Poncho de Nigris lanza parodia de Ninel Conde para hacer frente a sus acusaciones

Para darle mayor sentido del humor al video, el exparticipante del reality show incluso se refirió a Ninel Conde como “Silicón”; de esta manera, hace referencia a “Siliconde”, el apodo que usuarios le pusieron al “Bombón asesino” debido a sus procedimientos estéticos.

“Silicón, Silicón Ninel. Silicón asesino Ninel Conde. Silicón, Silicón”, se escucha en el video de Poncho de Nigris, quien al “despertar” dice “Silicón”.

Poncho de Nigris hace reír a usuarios con su video viral contra Ninel Conde

Poncho de Nigris no sólo hizo la parodia en contra de Ninel Conde, sino que su video gana popularidad en redes sociales y numerosos usuarios lo apoyan, así como a Aldo de Nigris, quien se posiciona como uno de los favoritos para ganar la nueva edición de “La Casa de los Famosos México”.

“Poncho, dándonos un buen contenido. Lo que no pudo (hacer) este año la gente con experiencia sólo los niños nos lo dan”, “éxito, Poncho, dale con todo a ‘Siliconde’”, “me encantas, Poncho. Nunca te enganchas con nada y siempre sacas algo divertido a causa de eso”, le comentaron cibernautas al empresario regiomontano.

Además, hubo personas que aseguraron que Poncho de Nigris es un “máster para hacer contenido”, así que lo felicitaron. En tanto, otros usuarios de Twitter dijeron que de nuevo le están dando “el voto de confianza” al regiomontano”, pero le hicieron una petición: “No te dejes de la ‘Silicona’”.