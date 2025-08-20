Piqué encara a famosa periodista en plena calle, le pide que dejen de hablar mal de Clara Chía | VIDEO

Piqué, reconocido por ser el exnovio odiado de Shakira, defensa del Barcelona y campeón del mundo con España, se enfrentó a una periodista en la calle, pues no le parece que continúen hablando de él, además de mostrarse en contra del acoso de los medios de comunicación contra Clara Chía.

Fue ni más ni menos que contra Lili Estefan, mejor conocida como "La Flaca", titular del programa de espectáculos de Telemundo, El Gordo y la Flaca. Fue la propia conductora quien contó todo lo sucedido afuera de un hotel donde estaban realizando la presentación de una película.

Piqué encara a periodista

Estos fueron los únicos detalles que dio la mujer, pero a través del programa de Javier Ceriani por youtube, se revelaron más datos de la conversación que sostuvieron, que no fue nada amigable por parte del exfubtolista, ahora dueño del emporio de la Kings League en España, México y Latinoamérica.

De acuerdo con Mandy Fridmann, Piqué habría dicho lo siguiente: "Flaca, qué pasó, cuál es tu problema y el de tu show conmigo, por qué esta obsesión que han tenido a lo largo de estos años". Luego llegó la conversación que dio a conocer Estefan en su programa, donde le dijo al empresario que solamente se dedican a dar información, pero no tienen nada en su contra.

"No solo ella ni el show, sino con Jordi Martin, su paparazzi, quien fue llevado a tribunales y Clara Chía a los juzgados por acoso y daño psicológico. Fue una demanda que duró varios años. Fue condenado y pagó una compensación a Clara Chía por acoso psicológico", fue lo que contó la periodista.

Por último, dijo que lo que reclamó es que ya basta con el tema. De acuerdo con Piqué, Shakira ya lo superó, se hizo millonaria y facturó con todo lo que pasó. En respuesta, Lili le dijo que ya no iban a hablar más de él, pero se reveló que Shakira es muy cercana a la familia de los Estefan, por lo que eran amigos en el pasado de Piqué.