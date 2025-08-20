Ninel Conde revela que recibe ayuda psicológica tras ser expulsada de La Casa de los Famosos México

El pasado domingo 17 de agosto concluyó la participación de Ninel Conde en “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) debido a que fue la tercera expulsada. Su salida se tornó mediática porque era considerada una de las personalidades más “fuertes”; sin embargo, también fue blanco de críticas negativas por las polémicas que protagonizó, sobre todo tras la discusión que tuvo con Alexis Ayala, a quien acusó de “violentar” verbalmente a Elaine Haro.

La cantante y actriz se ha mantenido al margen tras salir del reality show, pero accedió a responderles preguntas a un grupo de reporteros que la abordó tras salir de las instalaciones de Televisa. Durante el breve encuentro, la llamada el “Bombón asesino” reveló que recibe ayuda psicológica para retomar su vida luego de que fue cuestionada acerca de este tema.

Aunque Ninel Conde aseguró que no se sintió atacada durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, prefirió no dar muchas declaraciones tras ser expulsada del reality show, argumentando “quiero estar con mi cabecita con todo ordenado”.

Ninel Conde asegura que está “muy vulnerable” tras salir de LCDLF

El “Bombón asesino” enfatizó que no se siente lista para hablar de su participación en el programa de Televisa e incluso expresó “estoy todavía muy vulnerable”. Por lo mismo, dijo que abordará el tema cuando pueda tener una postura “objetiva”, ya que de momento está “desubicadona” porque no se termina de “adaptar a esta nueva realidad”.

“No me siento lista para dar ahorita una declaración objetiva, pero les agradezco su interés. No quiero entrar mucho en detalles. Les agradezco. Estoy todavía muy vulnerable (...). Es muy fuerte salir de un aislamiento a una vida real de nuevo, hay que readaptarse y eso es todo”.

Ninel Conde anuncia gira por Colombia tras ser expulsada de LCDLF

Por otra parte, Ninel Conde dijo que ahora su atención está centrada en el trabajo porque se irá de gira a Medellín, Colombia. Esta noticia igual la abordó en una plática con Galilea Montijo, quien reaccionó con asombró. En redes sociales, usuarios exponen que la cantante está empeñada en demostrar que salió de “La Casa de los Famosos México” porque ella lo solicitó y no porque la expulsaron debido a que el público no votó para salvarla.