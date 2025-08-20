Museo de Juan Gabriel en Cd. Juarez cuida a los perritos callejeros, ¡hasta aire acondicionado tienen! | VIDEO

El Museo Juan Gabriel se ha consolidado como un referente del turismo musical en México, ofreciendo un homenaje a la vida y obra de Alberto Aguilera Valadez, mundialmente conocido como El Divo de Juárez.

Inaugurado en septiembre de 2023, el museo se encuentra en la casa donde el artista vivió durante décadas, convirtiéndose en un atractivo cultural de gran relevancia. Ubicado en la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Partido Romero de Ciudad Juárez, la residencia fue construida en la década de 1940 con un estilo arquitectónico inspirado en California.

Juan Gabriel adquirió la propiedad en 1984, transformándola en su hogar y en un punto de encuentro para colegas y amigos del medio artístico. Hoy, la casa se mantiene como un testimonio vivo de su trayectoria, organizada en distintas secciones temáticas que permiten a las y los visitantes sumergirse en una experiencia sensorial única, recorriendo tanto la vida personal como el legado artístico del cantante.

Así cuidan a los perritos en el Museo Juan Gabriel

Pero este sitio no sólo es el punto de encuentro para las y los fans de El Divo de Juárez, sino que también se transformó en un centro donde los perritos sin hogar pueden resguardarse del calor y disfrutar del espacio sin que nadie los moleste; fue a través de TikTok que una usuaria mostró como el jardín principal fue adaptado para que los lomitos descansen sin ninguna preocupación.

En las imágenes compartidas por la usuaria @annaaraujob97, se puede ver como el jardín principal destinó una área de descanso para perros en situación de calle; a través de las rejas es posible ver que hay un espacio en donde además de tener una lona que funciona como techo para resguardarse de las altas temperaturas, también cuentan con varios aires acondicionados dispuestos en el pasto.

Así mismo, hay otras lonas que sirven como paredes que bloquean el sol pero dejan pasar el aire, convirtiéndose en el espacio perfecto para resguardar a los lomitos. Incluso en el metraje se puede ver a un par de ellos durmiendo plácidamente cerca del aire acondicionado; como era de esperarse, las tiernas imágenes se volvieron virales en TikTok, en donde se pueden ver comentarios tales como:

"Aparte están súper gorditos se ve que los tienen bien alimentados"

"Uno de esos perritos es del mismísimo Juanga!!!"

¿Cómo cuidar a los perritos en la temporada de calor?

Cuidar a los perritos durante la temporada de calor es fundamental para evitar golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones. Aquí te comparto una guía completa para que este verano no haya ningún incidente:

Si notas cualquiera de estos síntomas, trasládalo inmediatamente a un lugar fresco y llévalo al veterinario.

Fotografía: TikTok/@annaaraujob97