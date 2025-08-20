Muere el famoso actor de telenovelas, Alberto Martín, tras ser diagnosticado con una complicada enfermedad

Durante esta semana la industria de las telenovelas sufrió el lamentable fallecimiento del actor, Alberto Martín. El protagonista de varios melodramas perdió la vida el pasado 18 de agosto a los 81 años de edad, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar en el mundo del entretenimiento.

A sus 81 años de edad, Alberto Martín se consagró como uno de los actores más famosos gracias al trabajo que hizo en cine, teatro y televisión. Lamentablemente desde hace un tiempo atravesaba por un complicado momento de salud que lo llevó a pasar sus últimos días con vida internado en un hospital.

Muere el actor Alberto Martín

El pasado 18 de agosto, la Asociación de Actores de Argentina compartió un mensaje informando la muerte del actor, Alberto Martín, a los 81 años de edad. Inmediatamente los fans lamentaron la noticia, reconociendo el trabajo que hizo el histrión.

Medios internacionales detallaron que Alberto Martín, uno de los máximos referentes de las telenovelas en Argentina, fue diagnosticado con cáncer, enfermedad que fue mermando su salud. Hasta el momento ningún familiar ha confirmado las causas de la muerte del actor.

El actor murió a los 81 años de edad. Foto: X/@fedeflowersok

¿Quién fue y de qué murió Alberto Martín?

Alberto Martín fue un famoso actor nacido en Argentina que murió el pasado 18 de agosto. A lo largo de su vida dedicó más de 70 años a la actuación, destacando los trabajos que realizó en "Los hijos de López", "Solamente vos", "Los ricos no piden permiso" y en la película "Brigada en acción".

Como te comentamos anteriormente, hasta el momento los familiares no han revelado las causas de la muerte del actor, Alberto Martín, pero se sabe que llevaba varios años luchando contra el cáncer. Los reportes indican que la salud del actor se fue deteriorando en los últimos meses.