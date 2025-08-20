Mhoni Vidente predijo el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, así fue | VIDEO

La tarde del martes 19 de agosto la industria del regional mexicano se vistió de luto después de que se confirmara el asesinato a balazos del cantante, Ernesto Barajas, vocalista de la banda Enigma Norteño. Los hechos ocurrieron en Zapopan en el estado de Jalisco.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Ernesto Barajas, uno de los máximos exponentes de los narcocorridos, fue asesinado a balazos dentro de una pensión de autos. En el ataque otro hombre también murió y una mujer resultó herida. No se reportan personas lesionadas.

El cantante tenía 38 años. Foto: Ernesto Barajas

Mhoni Vidente predijo asesinato de Ernesto Barajas

Hace unos días, antes del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, Mhoni Vidente predijo que el regional mexicano sufriría la muerte de uno de sus máximos exponentes. La predicción se cumplió la tarde del martes 19 de agosto.

En una colaboración para El Heraldo de México, Mhoni Vidente predijo que un cantante de música regional mexicana iba a perder la vida en los próximos días. Lamentablemente la víctima fue Ernesto Barajas, integrante y fundador de Enigma Norteño.

En su predicción, Mhoni Vidente dijo que la carta de la muerte predecía la muerte de uno de los cantantes más famosos del país. La pitonisa aseguró que se trataba de un hombre joven, originario del norte del país. Hizo un llamado a los cantantes para que se cuidaran.

"Un hombre joven, del norte del país, se visualiza que la carta de la muerte va a estar sobre él", dijo Mhoni Vidente.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de la banda de regional mexicano Enigma Norteño, fue asesinado a balazos en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco. Los hechos ocurrieron dentro de una pensión de autos. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y no se reportan personas detenidas.

Algunos de los sencillos que llevaron a Ernesto Barajas a ser considerado uno de los grandes exponentes de la música mexicana son "Los lujos del R", "Háganse a un lado" y "El deportivo". El cantante fue asesinado a los 38 años de edad. Las autoridades investigan los hechos.