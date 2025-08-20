Maribel Guardia rompe el silencio, le manda este mensaje a su esposo en medio de los rumores de infidelidad

En las últimas horas el nombre de la actriz y cantante, Maribel Guardia, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que la revista TVNotas ventilara la supuesta infidelidad que cometió contra su esposo, el abogado, Marco Chacón.

De acuerdo con la revista de espectáculos, Maribel Guardia se relacionó sentimentalmente con el actor, Emmanuel Orenday, durante las grabaciones de la serie "Cómplices". La versión fue difundida por una amiga de la primera actriz, quien aseguró que otros famosos fueron testigos del amorío.

La actriz se pronunció ante el rumor. Foto: Maribel Guardia

Maribel Guardia rompe el silencio

Después de que su supuesta infidelidad con el actor, Emmanuel Orenday, saliera a la luz, la actriz, Maribel Guardia, una de las más famosas en México, compartió una publicación en Instagram desmintiendo que haya engañado a su esposo, el abogado, Marco Chacón.

Ante sus más de nueve millones de seguidores en Instagram, la protagonista de las telenovelas "Corona de lágrimas" y "Niña de mi corazón" compartió varias fotografías junto a su esposo, Marco Chacón, desmiento cualquier crisis dentro de su relación.

Sin guardarse nada, Maribel Guardia aseguró que todo lo que dicen es puro "invento", pues el único triángulo amoroso que existe en su relación es protagonizado por ella, Marco Chacón y el gran amor que se tienen. La actriz dijo que todo lo que se dice es puro chisme.

"Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo. El resto es puro chisme", contó.

Como era de esperarse la publicación de Maribel Guardia no pasó desapercibida para nadie. Varios internautas le pidieron que no haga caso a los rumores sobre su vida amorosa, mientras que otros celebraron que siga unida a su esposa, Marco Chacón.

¿Quién es el esposo de Maribel Guardia?

Maribel Guardia, protagonista de la obra de teatro "Lagunilla mi barrio", está casada con el abogado, Marco Chacón. A lo largo de este 2025 el matrimonio ha estado en el ojo del huracán por las supuestas infidelidades que han cometido el uno con el otro.

De acuerdo con los reportes, Marco Chacón engañó a Maribel Guardia con una joven estudiante. En este mes de agosto trascendió que la primera actriz tuvo un amorío con el actor, Emmanuel Orenday. Ambos señalamientos fueron desmentidos por ellos mismos.