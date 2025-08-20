La Casa de los Famosos México continúa captando la atención de la audiencia con giros inesperados. Esta semana, la dinámica de nominaciones presentó modificaciones que cambiaron por completo la estrategia de las y los participantes.

Ahora, mediante la cuenta oficial de Instagram del programa, se presentó la nueva mecánica de votación, pues ahora se incorporaron 12 puerquitos de barro que contenían una instrucción específica que los habitantes debieron seguir para emitir su voto.

De los momentos más incómodos dentro del confesionario se pudo ver a Guana nominando a Prisicila en su cara ya que las instrucciones de la modelo dictaban que debía elegir a un contrincante del cuarto opuesto para nominar por ella.

El resultado fueron dos puntos para Elaine Haro y un punto para la mismísima Priscila Valverde. Por otra parte, Shiky también dio un punto para Elaine, quien es de su mismo cuarto, lo que demuestra que las estrategias son cada vez más despiadadas.

Mariana Botas le da tres puntos a Abelito en su cara

Y por si esto no fuera suficiente el final de las nominaciones resultó aún más cardiaco ya que, como parte de la dinámica, Mariana Botas debió nominar a uno de sus contrincantes, pero ésto sucedió fuera del confesionario, lo que terminó en la actriz viendo a la cara a Abelito mientras le daba tres puntos.

Mariana Botas mete de último momento a Abelito a la placa , me encantó esta dinámica , quiero que sean puros puerquitos de hoy en adelante uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23#LaCasaDeLosFamosososMx3 #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFLMX3 pic.twitter.com/psijleLjDu — BuccifresauD83CuDF53 (@Buccifresa) August 21, 2025

Pero eso no fue todo ya que los puerquitos de barro, aunque coloridos en su exterior, tenían mensajes bastante contundentes para remover la estrategia de cada participante. Fue así como Elaine terminó duplicando sus puntos de nominación, resultando en cuatro puntos para Guana y dos puntos para Alexis Ayala.

¿Quiénes son los participantes nominados HOY en La Casa de los Famosos México?

Esta dinámica abrió la puerta a las rivalidades, por lo que en esta ocasión fueron 8 los concursantes nominados, lo que significa que la mayor parte de la casa está en riesgo de salir. Las nominaciones de este miércoles 20 de agosto quedaron así:

Alexis Ayala (6 puntos)

Luis Rodríguez 'El Guana' (5 puntos)

Priscila Valverde (5 puntos)

Abelito (4 puntos)

Dalílah Polanco (4 puntos)

Mar Contreras (4 puntos)

Mariana Botas (3 puntos)

Shiky (4 puntos)