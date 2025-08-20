La esposa de Ernesto Barajas reaparece, así llegó al lugar donde fue asesinado el vocalista de Enigma Norteño | VIDEO

El mundo del regional mexicano sufrió la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de la banda Enigma Norteño. El músico de 38 años de edad fue asesinado a balazos al interior de una pensión para autos ubicada en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco.

Durante el ataque contra Ernesto Barajas, otra persona cercana al vocalista de Enigma Norteño también perdió la vida, mientras que una joven resultó lesionada. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades están investigando el móvil del crimen.

El músico fue asesinado a los 38 años. Foto: Enigma Norteño

Esposa de Ernesto Barajas reaparece

Durante los primeros reportes del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, trascendió que su esposa y madre de sus hijos había resultado herida, sin embargo, la información resultó falsa. Hace unos momentos fueron compartidas las primeras imágenes de la pareja sentimental del cantante.

En su cuenta en Instagram, la experta en temas de la farándula conocida como "Chamonic" compartió un video que muestra el momento en el que Alexis Sillas, esposa de Ernesto Barajas, llega al lugar donde ocurrió el asesinato del intérprete de "Los lujos del R".

En las imágenes se ve el momento exacto en el que Alexis Sillas ingresa al lugar donde fue asesinado su esposo, el músico, Ernesto Barajas. La joven fue acompañada por otras personas, quienes la miran con incertidumbre. "Chamonic" explicó que la esposa del vocalista de Enigma Norteño no estaba en el lugar de los hechos como trascendió en un principio.

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas fue un famoso cantante que fue asesinado a los 38 años de edad. El vocalista y fundador de Enigma Norteño consiguió gran parte de su fama gracias a los éxitos de sus canciones "Los lujos del R", "Háganse a un lado" y "El deportivo".

Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, perdió la vida en un ataque a balazos la tarde del martes 19 de agosto. El cantante y un compañero fueron asesinados al interior de una pensión de vehículos ubicada en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco.