La Casa de los Famosos México: filtran los nombres de los nominados de hoy miércoles 20 de agosto

Este miércoles 10 de agosto se celebrará la cuarta Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México". En la transmisión de este día, los 12 habitantes que siguen en competencia entrarán al confesionario para repartir sus votos, pero todo podría cambiar gracias a la dinámica de los "cochinitos".

A pesar de que la nominación será en vivo, los fans del reality show han dado sus pronósticos de las votaciones que darán los habitantes de los cuartos "Día" y "Noche". Los habitantes que aparezcan en la placa de nominados estarán en riesgo de convertirse en el cuarto eliminado de "La Casa de los Famosos México" el próximo 24 de agosto.

Este miércoles habrá nuevos nominados. Foto: La Casa de los Famosos México

¿Quiénes serán nominados en la cuarta semana de LCDLF México?

Este miércoles 20 de agosto en punto de las 22:00 horas será transmitida completamente en vivo la cuarta Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México". Al finalizar la repartición de los votos, los fans conocerán a los nominados de la nueva temporada del reality show de Televisa. Los participantes que no están en riesgo son Facundo y Aarón Mercury, líderes de la semana.

De acuerdo con los televidentes, los habitantes de "La Casa de los Famosos México" que están en riesgo de salir nominados este miércoles 20 de agosto son Aldo de Nigris, Alexis Ayala, El Guana, Mariana Botas, Shiky y Priscila Valverde.

Como te comentamos anteriormente los pronósticos sobre los resultados de la cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México están basados en la preferencia del público, por lo que no existe información oficial. Para conocer a los nominados de este miércoles 20 de agosto te recomendamos seguir la transmisión en vivo.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

¿A qué hora y dónde ver la Gala de Nominación?

La cuarta Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México" será transmitida este miércoles 20 de agosto en punto de los 22:00 horas por Canal 5. La conducción estará a cargo de Galilea Montijo, quien les informará a los habitantes cómo quedaron repartidos los votos. El próximo eliminado lo conoceremos el domingo 24 de agosto.