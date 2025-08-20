La canción que Ángela Aguilar le dedicaba en los conciertos a Nodal cuando él estaba con Cazzu

Los señalamientos sobre cómo empezó la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal no paran, ahora los fanáticos se percataron de que una de las canciones que la cantante incluyó en su disco de boleros está dedicada a su ahora esposo, ya que lo que llama la atención es que el álbum lo lanzó cuando su marido aún estaba en una relación con su ex Cazzu.

En un reciente concierto la cantante se sinceró sobre una de las letras que más le recuerdan a su esposo Christian Nodal, pero los fanáticos ya están especulando y tomando en cuenta las fechas por lo que se percataron que la pieza salió cuando aún no eran novios y ambos estaban con otras parejas.

Fue en un concierto que Ángela Aguilar realizó en Los Ángeles, Estados Unidos cuando antes de interpretar el tema Contigo en la distancia les confesó a los asistentes a su recital que esa pieza es la que le recuerda a su marido Nodal, por lo que el clip se volvió viral y ahora desata críticas para las estrellas.

Contigo en la distancia es la canción que Ángela Aguilar le dedica a su esposo Nodal. Foto IG/angela_aguilar_

Ángela Aguilar le dedica canción a Nodal

Después de que las recientes declaraciones de Ángela Aguilar sobre la canción Contigo en la distancia se volvieran virales, ahora los usuarios de redes sociales también recordaron una entrevista de la hija de Pepe con la periodista Pati Chapoy en donde habla del disco Bolero en donde incluye dicha melodía y menciona que cuando estaba grabando ese sencillo no podía dejar de llorar.

Al ser cuestionada sobre a quién le recuerda la canción, Ángela Aguilar se niega a compartir el nombre de la persona a quien le dedica la letra de la romántica pieza, por lo que los usuarios aseguran que se trata de Nodal, quien para ese momento aún estaba con Cazzu, madre de su hija Inti, pero la famosa años después lo confirma en el concierto.

¿Quién canta la canción Contigo en la distancia?

Ángela Aguilar lanzó el disco Boleros en febrero del 2024 cuando aún no estaba con Nodal, ahí incluyó el tema Contigo en la distancia, un cover que originalmente fue escrito por el cantautor cubano César Portillo de la Luz en 1946 y que a la fecha tiene versiones de diferentes estrellas entre ellos Luis Miguel que es uno de los famosos con una de las versiones más importantes, así como Christina Aguilera, Plácido Domingo, José José y José Manuel Serrat, solo por mencionar algunas.