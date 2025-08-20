La canción de Christian Nodal sobre un hombre que se fue con otra mujer tras cortar a su novia

El 16 de mayo de 2019, Christian Nodal lanzó "No Te Contaron Mal", una de las canciones más aclamadas de su repertorio. La pieza, parte de su segundo álbum, Ahora, se convirtió rápidamente en un himno del género mariacheño. Con un estilo único, Nodal fusiona la fuerza de la orquesta del mariachi con la frescura de la música norteña, creando un sonido que resuena con un público amplio.

La letra de la canción es un desgarrador relato de desamor y arrepentimiento. Narra la historia de un hombre que reconoce haber fallado y perdido a la mujer que amaba por su inmadurez. Con frases directas y emotivas, Nodal canta sobre el remordimiento de no haber valorado a su pareja, admitiendo que los rumores sobre sus errores eran ciertos.

No es todo, pues en el relato, se cuenta que el hombre, unas horas después de que cortó con su pareja, se fue con otra mujer, no solamente para obtener un poco de compañía, pues también se besaron y "se entregaron", aunque no hay más detalles de los hechos. Además, se escuda en que estaba borracho y en que la relación había terminado definitivamente.

¿De qué habla la canción "No te contaron mal"?

La autenticidad de la letra conecta profundamente con la audiencia, pues toca la fibra de experiencias universales de relaciones rotas y el dolor de las consecuencias. La instrumentación es clave: el arpegio de la guitarra acústica al inicio, la trompeta que se une con fuerza y la voz de Nodal, que varía entre la melancolía y la potencia, construyen una atmósfera que amplifica el desgarrador mensaje.

Lo curioso, es que esta canción salió muchos años antes de que Christian empezara con sus relaciones públicas y dentro del medio del entretenimiento. Con Belinda comenzó a salir un año después, luego vino Cazzu, la trapera argentina. Finalmente llegó su relación con Ángela Aguilar en 2024, cinco años antes de la canción, por lo que no puede ser su propia historia, pero sí una extraña coincidencia.

Letra completa "No te contaron mal" de Christian Nodal

Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas

Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó

La noche en que me dejaste pasaron cosas

Las mismas cosas que tu amiga ya te contó

¿Y sabes qué?

No te contaron mal, no te voy a negar

Sí nos besamos, nos entregamos

Pero hasta ahí nomás

Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias

Me ganó el deseo de que fuera mía

Hubo coqueteo, ¿Y pues yo qué hacía?

No te contaron mal, sí estuve con alguien más

¿Qué te hace daño si no fue en tu año?

¿Qué tienes que opinar?

Si no fueron muchas, solo fue con una

Si andaba borracho era culpa tuya

Y al final de cuentas, una no es ninguna