Kate Trillo, esposa de Eric del Castillo, le hace tremenda escena de celos luego de mencionar a Elsa Aguirre | VIDEO

El pasado 19 de agosto de 2025, el actor mexicano Eric del Castillo fue homenajeado por sus 75 años de carrera artística en la quinta entrega de los Premios Patria. El evento, que reunió a figuras destacadas del cine y la televisión mexicana, estuvo marcado por momentos emotivos y anécdotas que reflejan la riqueza de la historia del entretenimiento en México.

Sin embargo, fue una escena inesperada durante una entrevista posterior al evento la que acaparó la atención de los asistentes y de los medios de comunicación. Mientras Eric del Castillo compartía recuerdos de su trayectoria y mencionaba a colegas como Elsa Aguirre, su esposa, Kate Trillo, intervino con un comentario cargado de bastantes celos.

Kate Trillo asegura sentir celos de Elsa Aguirre

La conversación tomó un giro inesperado cuando Eric del Castillo comenzó a evocar a los compañeros que han acompañado su extensa trayectoria artística, mencionando con nostalgia a varias figuras del cine mexicano, entre ellas la emblemática Elsa Aguirre.

Pues después de que se fue López Tarso, pues ya me quedé yo. Pues, ¿quién más? A ver, díganme. Ah, Elsa Aguirre también. Le mando un beso, dijo Del Castillo.

Fue en ese instante cuando Kate Trillo, con un toque de picardía y un evidente dejo de celos, interrumpió la conversación, dejando entrever que ciertos recuerdos del pasado aún permanecen vivos y le generan incomodidad.

Lejos de incomodarse, Eric del Castillo respondió con humor, recordando con afecto los años compartidos frente a las cámaras junto a Elsa Aguirre. Sin embargo, Kate no dejó pasar la oportunidad para aludir a un episodio que, según ella, aún perdura en su memoria, y aprovechó para enviar un mensaje directo y firme a la legendaria actriz.

Elsa, quiero que sepas que yo me di cuenta de algo. Este... éramos novios y yo llegaba por él, no, ya no me acuerdo para qué, para lo que fuera. O iba por él o lo que fuera. Iba subiendo la escalera con Elsa y la llevaba muy agarradita, así, de la cintura, recordó Trillo.

La esposa del actor confesó que la imagen de su marido con Elsa Aguirre sigue grabada en su mente, un recuerdo que combina admiración y cierta molestia que no ha desaparecido con el tiempo. Por su parte, Eric del Castillo insistió en que aquella cercanía siempre fue un gesto natural de compañerismo, propio de quienes trabajan juntos y mantienen una relación profesional basada en respeto y amistad.

Esta escena no solo destacó la química entre Eric del Castillo y Kate Trillo, sino que también recordó la importancia de Elsa Aguirre en la historia del cine mexicano. Elsa, quien fue una de las grandes estrellas de la Época de Oro del cine nacional, compartió pantalla con Eric en diversas producciones, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica.