Hombre expone infidelidad de su esposa embarazada en plena fiesta de revelación de género | VIDEO

Los usuarios de redes sociales se han encargado de viralizar un video de una fiesta de revelación de género en la que todo parecía ir normal, pero al final las cosas se salen de control ya que queda al descubierto la infidelidad de una mujer a su pareja, quien creía que todo estaba bien en su matrimonio y a la espera de un bebé.

Lo que parecía una fiesta para celebrar y conocer el género del bebé que está por nacer, se convirtió en uno de los momentos más tristes y amargos para una pareja y para sus invitados, quienes presenciaron el escándalo que se armó cuando lo que se reveló es la presunta infidelidad de una mujer a su esposo.

En redes sociales circula el video del momento exacto de la revelación de género y en las imágenes se aprecia como el esposo de la futura madre lanza el humo color azul con el que descubren que se trata de un niño el que está en camino, pero instantáneamente interrumpe el evento con un documento en mano.

El hombre expuso la infidelidad de su esposa. Foto captura de pantalla TikTok/@caaos24

¿Qué pasó en la revelación de género?

Cuando todo era felicidad y risa para la embarazada y los invitados, el hombre comparte con su esposa un documento en donde aparentemente le informa que ya conoce la verdad sobre la infidelidad, con esto el ambiente en la fiesta cambia de forma inmediata y la alegría se desvanece.

“La verdadera sorpresa es esta”, es lo que dice el hombre a su esposa mientras le muestra una prueba que según él demuestra que fue engañado.

Los familiares y amigos de la pareja también se enteran de que presuntamente la mujer embarazada le fue infiel a su esposo. Pero el momento fue grabado por uno de los invitados, quien no corta el video tras conocer el género del bebé y también filma la escena del engaño, para después subirlo a redes sociales.

Las personas dudan de que sea verdad. Foto captura de pantalla TikTok/@caaos24

¿Es real o una mentira?

El video ha sido retomado por medios nacionales e internacionales, así como también compartidos miles de veces en TikTok, pero los usuarios de Internet aún dudan de la veracidad de las escenas, ya que algunos se preguntan si no se trata de un montaje y de actores quienes llevaron a cabo la filmación con el objetivo de hacer viral la grabación.

Hasta el momento no hay un desenlace de la historia y tampoco se conoce la identidad de las personas involucradas por lo que los usuarios están en la espera de la continuación y de lo que pasará con la pareja, ya que desean conocer el final o lo que sucederá con ellos.