Hija de Facundo rompe en llanto al escuchar lo que dice su padre de ella en La Casa de los Famosos México

Facundo sigue generando polémica dentro de La Casa de los Famosos México y ahora el público habla de su participación en la dinámica La vida en fotos, en donde recordó varios momentos especiales, tal y como cuando se convirtió en padre, por lo que no dudó en ofrecer bellas palabras para sus hijos, quienes al escuchar lo que dijo la celebridad tuvieron emotivas reacciones.

Valentina, hija de Facundo es quien se encontraba en el foro de La Casa de los Famosos México y al escuchar lo que dijo su padre sobre el momento en el que llegó a su vida ella, la joven rompió en llanto, ya que el habitante mencionó uno de los instantes que cambió su historia para siempre.

A través de redes sociales la producción de La Casa de los Famosos México dio a conocer la reacción de Valentina, una de las hijas de Facundo, quien se aprecia cómo se limpia las lágrimas al escuchar hablar al comediante sobre la relevancia que tienen en su vida sus tres hijos.

Valentina, hija de Facundo llora por las palabras de su padre. Foto captura de pantalla IG/lacasadelosfamososmx

“Me agarró muy joven ser papá, siempre tuve las ganas de ser papá, y más al tener una niña, sentí que llegaba mi princesa. La parte económica no me preocupó, sino saber cómo se le hace, cómo alguien tan maleducado como yo iba a educar a una niña, y estoy muy orgulloso de la persona que es mi hija. Si no hubiera sido papá, no sé qué hubiera sido de mí”, es lo que conmovió todos.

Facundo llora en La Casa de los Famosos México

Facundo es uno de los conductores de televisión que suele mostrar una personalidad irreverente y fuerte, pero esta vez tampoco dudó en contener las lágrimas al ver su historia de vida en las imágenes que marcaron momentos clave de su trayectoria y con las que la producción del reality lo sorprendieron.

Facundo se pone emotivo en la dinámica de La Casa de los Famosos México. Foto capturadepantalla/lacasadelosfamososmx

Además de Facundo, todos los habitantes de La Casa de Los Famosos México también lograron conectar con el emotivo momento y fueron testigos del lado vulnerable del actor y conductor, quien ha logrado conquistar a mucha de la audiencia del proyecto.

Además de Valentina, Facundo tiene dos hijos; más Lorenzo y Mila, los tres son producto de su exmatrimonio con Esmeralda Palacios, por lo que se ve en las redes sociales todos tienen una excelente comunicación y ahora que su padre está en La Casa de los Famosos México lo han apoyado para que continúe en la contienda.