"Harry Potter": conoce a los nuevos actores que darán vida a los Weasley en la nueva serie de HBO Max

Cada vez relevan más detalles sobre la serie de "Harry Potter" en HBO Max, pues recientemente dieron a conocer quiénes serán los actores que interpretarán a una de las familias más queridas en el universo mágico: los Weasley. Aunque todavía falta que revelen a algunos de los integrantes, la mayoría fueron compartidos por la plataforma.

Conocidos por sus cabelleras pelirrojas y su importante papel en la saga, los hijos Weasley serán interpretados por un grupo de jóvenes promesas. Mientras que, los padres del mejor amigo de Harry Potter serán por actores un poco más conocidos en el espectáculo.

Pese a que aún faltan detalles por revelar, la noticia ha emocionado a los fans, quienes han mostrado su apoyo al nuevo elenco de la serie, sobre todo por la pequeña actriz Grace Cochrane, quien interpretará a Ginny Weasley, pues aseguran que es ideal para el papel.

Alastair Stout será el nuevo Ron Weasley

El joven actor Alastair Stout ha sido elegido para interpretar a Ron Weasley, el inseparable mejor amigo de Harry Potter y Hermione Granger. Conocido por su carisma y habilidad para la comedia y el drama, Stout se enfrentará al desafío de dar vida a uno de los personajes más queridos de la saga.

Ron Weasley es el mejor amigo de Harry Potter. (Créditos: X / @TheDailyHPotter)

Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley

Una de las decisiones más celebradas por los fans ha sido la elección de los hermanos Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, los traviesos y entrañables gemelos. Esta elección promete aportar autenticidad y química natural a los personajes, famosos por su humor y valentía.

Los gemelos Weasley son personajes muy cercanos a Harry Potter. (Créditos: X / @TheDailyHPotter)

Ruari Spooner dará vida a Percy Weasley

Ruari Spooner ha sido seleccionado para interpretar a Percy Weasley, el ambicioso hermano mayor que trabaja para el Ministerio de Magia. Spooner tendrá la oportunidad de explorar las complejidades de un personaje que, a pesar de su rigidez, juega un papel importante en la historia familiar.

Percy es el hermano menos querido de los Weasley. (Créditos: X / @TheDailyHPotter)

Grace Cochrane como Ginny Weasley

La talentosa Grace Cochrane será Ginny Weasley, la hija menor de la familia y lafutura estrella del equipo de Quidditch. Ginny, quien será la enamorada de Harry Potter, evolucionará de ser la tímida hermana a una bruja valiente y decidida. Por su parte, Cochrane se ha mostrado emocionada y lista para asumir ese papel.

Ginny es el interés amoroso de Harry Potter. (Créditos: X / @TheDailyHPotter)

Katherine Parkinson será Molly Weasley