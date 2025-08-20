Gustavo Adolfo Infante reacciona a su supuesto romance con Mayela Laguna, manda este mensaje

Nuevamente Mayela Laguna, expareja sentimental de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, se colocó en el ojo del huracán después de conceder una entrevista en la que destapó su relación sentimental con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.

Durante una plática con Javier Ceriani, Mayela Laguna, exintegrante de la familia Pinal, destapó que tuvo una relación sentimental con Gustavo Adolfo Infante, titular de los programas "Sale El Sol" y "De Primera Mano". El periodista concedió sus primeras declaraciones sobre este tema.

La exintegrante de la Dinastía Pinal destapó el romance. Foto: Mayela Laguna

Gustavo Adolfo Infante le responde a Mayela Laguna

En la plática con Javier Ceriani, Mayela Laguna, exnuera de Silvia Pinal, aclaró todos los rumores al destapar que sí tuvo una relación sentimental con Gustavo Adolfo Infante. Detalló que su amorío surgió cuando ella estaba pasando por un complicado momento de fragilidad tras el escándalo de su hijo, Apolo.

Ante esta situación en el programa "Sale El Sol", Gustavo Adolfo Infante dijo que no ha hablado sobre las acusaciones personales en su contra, ya que se encuentra en pláticas con sus abogados. Aseguró que próximamente lo hará, pero espera el momento indicado.

Fiel a su estilo, Gustavo Adolfo Infante, explicó que no le da "frío" romper el silencio sobre su supuesto noviazgo con Mayela Laguna, pero por el momento prefiera ser asesorado por su grupo de abogados. Agradeció el apoyo y el interés de las personas ante esta nueva polémica.

¿Qué pasó entre Mayela Laguna y Gustavo Adolfo Infante?

Hace unos días, Mayela Laguna, expareja sentimental de Luis Enrique Guzmán, concedió una entrevista con Javier Ceriani en la que destapó que hace un tiempo tuvo una relación con el periodista especializado en temas de la farándula, Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con la exintegrante de la familia Pinal, la relación surgió en un momento de vulnerabilidad por la situación que pasó con su hijo Apolo, quien resultó no ser hijo de Luis Enrique Guzmán. Ante esta situación Gustavo Adolfo Infante se está asesorando legalmente antes de dar cualquier otra declaración.