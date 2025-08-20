Gussy Lau lanza nueva canción, aseguran que se la dedica a su exnovia de Ángela Aguilar | VIDEO

Gussy Lau, cantante y compositor mexicano, dio a conocer en las redes sociales que este 21 de julio de 2025 estará disponible su nueva canción con Giovanny Ayala. Se trata de un tema titulado "Qué ganas", mismo que está en una versión de balada con norteño, que cuenta una historia muy peculiar.

En las redes sociales, han empezado a decir que se trata de una canción dedicada a Ángela Aguilar, quien es la expareja de Gussy Lau. Esto podría no ser cierto, ya que el cantante está casado actualmente, al igual que la intérprete de música regional mexicana, sin embargo, el tema habla de sentimientos universales.

¿De qué habla la nueva canción de Gussy Lau?

La canción de Gussy Lau aborda la lucha interna y la contradicción que una persona enfrenta después de una ruptura sentimental. La letra describe el momento de vulnerabilidad en el que el impulso de contactar a una expareja es casi irresistible, a pesar de que la razón sugiere lo contrario. El protagonista pide ayuda para evitar un error del que sabe que se lamentará.

La canción también juega con la ambivalencia de los sentimientos. El verso "Qué ganas de tomar, pero su mano" es una poderosa metáfora. Combina el deseo de evadir el dolor a través del alcohol con el anhelo genuino de recuperar el contacto físico y emocional con esa persona. Sin embargo, el narrador es consciente de que este anhelo surge de la soledad y la nostalgia, no de un verdadero deseo de reconciliación.

La canción es un retrato honesto de la frustración que produce el desamor. Gussy Lau plasma a la perfección el sentimiento de querer dejar de amar a alguien para seguir adelante, pero sentirse atrapado por el pasado, un sentimiento que culmina en la frase: "Qué ganas de no tener ganas de querer volver".

Letra de "Qué ganas" de Giovanny Ayala y Gussy Lau

Qué ganas de marcarle a mi ex

quítenme el cel de una vez

porque voy a arrepentirme

Qué ganas de tomar, pero su mano

porque andando bueno y sano

ni en pintura la quiero ver

Ya fuera pa' que la hubiera dejado de querer

que ganas de no tener ganas de querer volver