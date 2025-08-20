"Gracias por todo": Televisa de luto, informan la repentina muerte de colaborador de "Expreso de la Mañana"

Nuevamente los pasillos de Televisa, específicamente de N+, se vistieron de luto después de que la periodista y conductora de televisión, Ana Lucía Ordoñana, informara la muerte de uno de sus compañeros más importantes en los distintos espacios informativos en lo que colabora.

Ante sus seguidores en Instagram, la titular de los espacios informativos "Expreso de la Mañana" y "Paralelo 23", transmitidos por la señal de N+, informó la muerte del floor mánager, Alejandro Tirx Chávez. La conductora le dio el último adiós con un desgarrador mensaje.

Muere integrante de N+

La tarde del martes 19 de agosto, la conductora de Televisa, Ana Lucía Ordoñana, compartió una publicación informando la muerte de Alejandro Tirx Chávez, colaborador de distintos espacios informativos de N+. La periodista lamentó la noticia, expresando sus condolencias a familiares y amigos.

Ante sus seguidores en Instagram, la colaboradora de "Expreso de la Mañana" expresó su tristeza por la repentina muerte de su compañero en Televisa. Ana Lucía Ordoñana recordó algunos de los trabajos que hizo junto al floor mánager del programa "Paralelo 23".

"Hoy me duele despedir a alguien que fue parte fundamental de mi día a día durante tantos años. Mi querido Lobito, mi floor manager en Paralelo 23, con quien siempre compartí pláticas, bromas, desahogos y uno que otro chisme", escribió.

Después de recordar algunas experiencias junto a su compañero conocido como "Lobo", Ana Lucía Ordoñana le agradeció por todo el apoyo que le brindó en los espacios informativos en los que colaboraron. La periodista dijo que siempre lo tendrá presente.

"Gracias por todo lo compartido, por tu apoyo y tu compañía. Te quedas en mi memoria y mi corazón. Descansa Lobito", concluye el escrito.

¿Quién era el floor mánager de Televisa que murió?

Como te comentamos anteriormente, la conductora de N+, Ana Lucía Ordoñana, informó la muerte del floor mánager del programa "Paralelo 21", Alejandro Tirx Chávez, conocido como "Lobo". En su cuenta en Instagram, el fallecido colaborador de Televisa demostró que también trabajaba detrás de cámaras del noticiero "Expreso de la Mañana".

Después de que se confirmó la muerte del colaborador de N+, varias figuras del espectáculo como el chef Benito Molina, Sofía Escobosa y Ximena Cervantes lamentaron la noticia y expresaron todo su apoyo a los familiares y amigos de su compañero.