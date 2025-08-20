La reciente pelea entre Gala Montes y Alana Flores en el evento Supernova Strikers 2025, celebrado el pasado 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, no solo fue el combate estelar de la noche, sino también el epicentro de una controversia más grande.

En una velada que combinó deporte, espectáculo y música en vivo, Alana Flores logró una contundente victoria por decisión unánime contra Gala Montes luego tres rounds intensos y fue Mariana "Barby" Juárez quien tuvo un papel ceremonial al entregar el cinturón a la ganadora.

Pero no todo se quedó sólo en el deporte ya que a través del programa de YouTube Kadri Paparazzi, se dieron a conocer los supuestos intentos de boicot por parte de la actriz hacia la boxeadora mexicana.

La Barby Juárez habría rechazado entrenar a Gala Montes para Supernova Strikers 2025

En una reciente emisión del canal de YouTube Kadri Paparazzi se reveló que, presuntamente, Gala Montes habría puesto como condición para participar en el evento Supernova Strikers contar con el entrenamiento de la reconocida boxeadora Mariana “La Barby” Juárez.

De acuerdo con el programa, Juárez habría aceptado inicialmente colaborar con la protagonista de telenovelas, pero la relación se tensó poco después cuando la boxeadora ofreció a una entrevista en donde habló sobre los problemas familiares de Montes, particularmente los conflictos con su madre, Crista Montes, quien en distintas ocasiones señaló haber sido víctima de violencia física por parte de su hija.

Gala Montes, entre las cosas que pidió fue que la entrene la Barby Juárez. Nada mal, ¿verdad? Un referente del boxeo... Empiezan a querer entrenar y resulta que, al otro día, alguien la entrevista a la Barby Juárez y le preguntan que qué opina de que Gala Montes le había pegado a su mamá y dijo que los papás son sagrados, reportaron en Kadri Paparazzi.

De acuerdo con la versión difundida, la salida de La Barby Juárez del equipo de Gala Montes no significó quedarse sin trabajo, pues al poco tiempo fue Alana Flores quien se acercó a ella para invitarla a integrarse a su preparación como entrenadora, lo que le permitió continuar en el proyecto sin mayor contratiempo.

Más tarde, la propia Juárez confirmó que el distanciamiento con Montes sí se debió a las declaraciones que ella emitió sobre los conflictos familiares de la actriz y según relató, esos comentarios generaron el enojo de Gala, quien finalmente decidió no recibir su entrenamiento.

Pese a reconocer el talento de Montes y el esfuerzo que mostró durante el combate, Juárez dejó claro que no busca establecer una relación cercana con ella, pues considera que lo mejor es mantener una distancia profesional.