Freddie Highmore y Keeley Hawes protagonizan un thriller muy maternal en la serie "The Assassin"

Si algo destaca el elenco de la serie The Assassin es que el show que llega este 25 de agosto a Universal+ tenga a una protagonista diferente a lo que se suele ver en pantalla.

La historia sigue a Julie (Keeley Hawes) una exasesina a sueldo que es capaz de todo para proteger a su hijo Edward (Freddie Highmore), y quien se ve obligada a salir de su retiro cuando descubre que es a ella a quien buscan. Junto a su hijo y una joven llamada Kayla (Shalom Brune-Franklin) que se ofrece a ayudarlos en su huida, deben buscar su supervivencia.

“Es genial tener a alguien como Keeley con un personaje que no suele ser interpretado por alguien como ella”, dijo Shalom Brune-Franklin.

“Creo que el show es único porque el estilo de escritura es de un thriller con acción, pero es realmente divertido y oscuro y el humor se siente muy británico e ingenioso, y además no creo que sea muy común ver a alguien como Keeley interpretando a una mujer sicaria tan ruda”, compartió a El Heraldo de México.

En la historia también se suman personajes como el de Ezra (Devon Terrell), el arrogante hermano de Kayla quien vive una vida llena de lujos gracias al dinero de sus padres.

Creada por los showrunners británicos Harry y Jack Williams, y dirigida por Lisa Mulcahy (Years and Years) y Daniel Nettheim (The Hunter), The assassin aborda no sólo el mundo criminal en el que se ve envuelta su protagonista, sino también la dinámica de una madre e hijo que se están reencontrando y en la que él tiene muchos reclamos por hacerle.

“Hablando de la dinámica familiar, creo que es algo que todos temenos sin importar de dónde somos, sabemos lo que es tener un momento complicado con nuestra mamá o con algún familiar, todos seremos capaces de identificarnos y reír con los brillantes comentarios que ocurren, y eso es definitivamente algo que es universal”, contó Shalom.

Al respecto el actor Devon Terrell destacó:

“Creo que no importa de qué país sean quienes nos están viendo, o cuál sea su edad, a todos les encanta una gran escena de pelea y luego una dinámica familiar, es por eso que me gustó el proyecto, tiene un poco de todo”.

A DETALLE

La serie está realizada dentro del género de thriller, con toques de comedia.

Los creadores del show están detrás de los shows The Missing, Fleabag, The Tourist.

La serie limitada cuenta únicamente con seis episodios.

La protagonista Keeley Hawes es reconocida por dar voz al personaje de Lara Croft en varios videojuegos de la saga Tomb Raider

Freddie Highmore ha aparecido en shows como The good doctor y Bates Motel.

