Espinoza Paz coqueteó con famosa influencer y la creadora de contenido revela cómo fue el romance

Espinoza Paz es uno de los artistas con más fanáticos en todo el mundo y las celebridades de diversos ámbitos no se escapan de ser conquistados por el famoso cantautor sinaloense, por lo que hay una influencer que confesó que fue su crush durante muchos años.

Mónica Makaco es la integrante del podcast 6 De Copas y la celebridad del Internet quien aseguró hace algunos años estuvo “flechada” por Espinoza Paz, tanto que compró boletos para acudir a uno de sus conciertos, pero no pudo ir por problemas con su expareja.

La influencer dio a conocer cómo fue que tiempo después una persona cercana a su expareja le facilitó la entrada y los mejores lugares para ir a un evento en donde cantaría Espinoza Paz, momento en donde el cantante mandó pedir su número de teléfono, pero ella no se lo dio porque estaba casada.

Mónica Makaco contó cómo conoció a Espinoza Paz. Foto captura de pantalla. Foto/6decopas_

¿Qué pasó entre Espinoza Paz y Mónica Makaco?

Mónica Makaco mencionó durante el primer encuentro con Espinoza Paz no pasó nada entre ellos, pero tiempo después y cuando terminó su matrimonio, nuevamente fue a un evento del sinaloense e incluso bailó con él, el cantante la reconoció y ahí empezaron a intercambiar mensajes por algún tiempo.

El cantante tuvo algunos acercamientos con la famosa creadora de contenido, aunque Mónica aseguró que lo bloqueó y acabó con su acercamiento después de que el famoso insinuó que subió de peso, situación que hizo que la influencer se decepcionara de su “amor platónico”.

“Después de que me dijo eso yo lo bloqueé, tampoco iba a pararme yo de estúpida, pero lo amamos es un tipo muy talentoso”, es parte de lo que dijo Mónica sobre lo que sucedió con Espinoza Paz.

¿Espinoza Paz está casado?

Espinoza Paz poco habla de su vida privada, pero en algunos de los podcasts a los que es invitado ha mencionado que está casado, aunque su pareja no es una persona que está relacionada con la farándula por lo que pocos conocen su cara y no se saben sus redes sociales.

Espinoza Paz fue el "crush"de Mónica. Foto IG/espinozapaz

Además, ha dicho que tiene hijos y que vive una vida tranquila junto a su familia, en donde además tiene su estudio de grabación en donde constantemente está creando música y todo lo relacionado con su carrera dentro de la industria y del ámbito profesional.