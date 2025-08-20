Escorpión Dorado asegura que conectó más golpes en la pelea con Franco Escamilla y que debió ser un empate

Alex Montiel conocido en el mundo del Internet por su personaje de ‘Escorpión Dorado’, compartió con sus millones de seguidores cómo fue su experiencia en el evento deportivo Supernova Strikers en el que participó junto al comediante de stand up Franco Escamilla en una pelea de box.

Fue el domingo 17 de agosto cuando en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Franco Escamilla y el ‘Escorpión Dorado’ se subieron al ring para protagonizar una de las peleas de box más esperadas de la noche, que aunque no fue la principal sí fue de las más vistas por los espectadores presentes en el sitio y a través de diversas plataformas en Internet.

La pelea tuvo como resultado favorecedor a Franco Escamilla quien superó por decisión dividida al personaje de Montiel, ‘Escorpión Dorado’, pero este marcador desató una gran cantidad de críticas tanto por parte de los espectadores, así como de los fanáticos y para el mismo Alex Montiel, quien dice que debió ser un empate.

La pelea de Franco Escamilla y Escorpión Dorado estuvo a favor del comediante regio. Foto IG/Supernova Strikers

¿Qué dijo el ‘Escorpión Dorado’ sobre su derrota?

Franco Escamilla derrotó en el evento Supernova Strikers al ‘Escorpión Dorado’, este marcador desató una gran cantidad de críticas para el creador de contenido, por lo que ya salió a dar sus primeras palabras de este evento y dejó claro que no está contento con el resultado, ya que puntualiza que sí logró conectar importantes golpes.

“Un empate hubiera sido ideal, creo que las cosas se emparejaron”

Alex Montiel también aseguró que le dio algunos golpes importantes a Franco Escamilla y que su contrincante estaba sangrando de la nariz y tenía raspones en la cara, además recordó que el regio entró con todo al ring y que lo sorprendió, ya que estaban en entendido que la pelea era un show.

¿Franco Escamilla tenía ventaja sobre el ‘Escorpión Dorado’?

El ‘Escorpión Dorado’ habló de que Franco Escamilla lo superaba en peso por 14.5, casi 15 kilos, algo que es importante en el boxeo, de igual forma mencionó que el comediante tenía más práctica sobre el ring ya que tiene en su patio un costal con el que entrenaba regularmente.

¡imagínense 15 kilos de diferencia!”

Hay que recordar que durante la primera edición de Supernova Strikers, evento de boxeo en donde se enfrentan creadores de contenido y otras celebridades, también participaron famosas como Gala Montes, quien peleó con Alana Flores (ganadora), o Mario Bautista (ganador) contra conta Westcol.