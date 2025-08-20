Ernesto Barajas reveló en una entrevista el precio de componer un narcocorrido a encargo

Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño, fue asesinado en Zapopan, Jalisco, el 19 de agosto de 2025. Su muerte reavivó el debate sobre los vínculos entre la música de corridos y el crimen organizado, a la luz de las declaraciones que Barajas hizo sobre su oficio.

En una entrevista con el medio Independent, Barajas reveló sin tapujos el proceso y el costo de componer estas canciones por encargo. Confesó que la creación de un narcocorrido alcanzaba los 25 mil dólares. El proceso, según describió, iniciaba con un contacto —normalmente a la oficina del grupo— en el que se solicitaban los costos de sus servicios.

“Yo cobro 25,000 dólares por narcocorrido, el costo es de hace poco tiempo. Hay emisores que nos contactan. Normalmente, marcan a la oficina y no puedes hacer mucho. En ocasiones, me llaman por teléfono a mí, y me solicitan un corrido y me preguntan los costos de mis servicios”

Ernesto Barajas hacía narcocorridos por encargo y cobraba

El vocalista de Enigma Norteño, una banda de Culiacán, Sinaloa, fundada en 2004, era conocido por narrar la vida de figuras del crimen organizado en sus canciones. Entre sus temas se encuentran composiciones dedicadas a líderes o capos del narcotráfico. Sin embargo, Barajas siempre mantuvo una línea de respeto para evitar conflictos.

“Lo ideal es que, mientras te conduzcas con respeto y no ofendas a otros bandos, puedes o no componer el corrido”, explicó. Además, aclaró que su relación con estos personajes se limitaba a encuentros esporádicos en fiestas. "No directamente el personaje del corrido, pero sí gente allegada a él. Nos decían: ‘¡Qué bonito está el corrido, le gustó mucho a su familia!'".

“En algún momento, sí me tocó amenizar fiestas y que me dijeran: ‘Mira, ahí están los muchachos’. Les envié saludos y ya. No tengo una relación directa con ellos ni con ningún otro personaje”

El riesgo de su oficio era algo que Barajas tenía presente. Reconoció que la falta de autorización para una canción podía ser peligrosa. “Puede ser peligroso dar a conocer un corrido sin autorización, ya que podrías estar revelando muchos datos del personaje, y las autoridades estarían recibiendo esos detalles como ‘pistas’ para capturarlos”, advirtió.

Este peligro se materializó en 2023, cuando el grupo recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narcomanta que los acusaba de tener protección de las personas involucradas con el Cártel de Sinaloa, lo que provocó la cancelación de una de sus presentaciones.

“Una vez que termino el corrido, lo mando y si ellos aseguran que está bien, se graba y se distribuye. No debería haber algún problema porque ya tiene autorización”, habló sobre los corridos que componía para su agrupación de norteño.

Ernesto Barajas fue asesinado en Guadalajara. Crédito: @enigmanorteno

El asesinato de Ernesto Barajas

El asesinato de Ernesto Barajas a sus 38 años fue un ataque directo. Según informes, dos hombres en motocicleta lo interceptaron en un estacionamiento. Con él murió otro hombre y una mujer de 18 años resultó herida. Aunque las autoridades no confirmaron el motivo del homicidio, el historial de amenazas y sus conexiones a través de la música con el crimen organizado sugieren un ajuste de cuentas.

La carrera de Enigma Norteño, que gozaba de un gran éxito en México y Estados Unidos con millones de oyentes mensuales, ahora enfrenta un futuro incierto sin su fundador. La muerte de Barajas sirve como un sombrío recordatorio del alto precio que a veces pagan quienes se adentran en el polémico mundo de los narcocorridos.