Eric del Castillo desaprueba el matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal, afirma que con “hombres casados” no

Las críticas negativas siguen en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ya que su relación amorosa no es vista con buenos ojos. Incluso el primer actor Erick del Castillo, de 91 años, dio su punto de vista y compartió un contundente mensaje acerca de la infidelidad.

El actor de “Niña, amada mía” (2003) fue cuestionado acerca del matrimonio Nodal Aguilar durante un breve encuentro con reporteros. En medio de la nueva controversia que viven los cantantes de regional mexicano, el papá de Kate del Castillo expuso que no está de acuerdo que las mujeres salgan con hombres casados o que tienen pareja.

Eric Castillo lanza un mensaje contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Con estas palabras, Eric del Castillo envió un mensaje: con “hombres casados” no, ya que no está de acuerdo con que una relación amorosa surge del dolor de una tercera persona. De esta forma, el actor se refirió al triángulo amoroso de Christian Nodal, de 26 años, con Ángela Aguilar, de 21 años, y Cazzu, de 31 años.

Sin embargo, el actor de “Soy tu dueña” (2010) prefirió no ahondar en la relación amorosa de los intérpretes de “Dime cómo quieres”, ya que su esposa, Kate Trillo del Castillo, estuvo pendiente de sus respuestas.

Christian Nodal revive la polémica por su matrimonio con Ángela Aguilar

Como informamos, Christian Nodal dio nuevas declaraciones de su matrimonio con Ángela Aguilar, así como de su separación de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu. Esto le vale críticas negativas, ya que usuarios de redes sociales aseguran que quiso justificarse, pero resultó peor.

Cibernautas destacan que el cantante y su esposa no sólo “romantizan” su relación amorosa, sino que no se hacen responsables de lo que hicieron. Esto se debe a que Christian Nodal habló del sentir de Ángela Aguilar, exponiendo que resultó “sumamente afectada” por el “hate” y minimizó las declaraciones de Cazzu.

El intérprete de “Botellas tra botella” aseguró que su esposa no tuvo que ver con que Cazzu terminó con el “corazón roto”, además de que dijo que no estaría con ella (su esposa) si se burla de su ex y su hija, Inti, quien en septiembre próximo cumplirá 2 años.