Emiliano Aguilar agradece el apoyo de su mamá en un mensaje con dura indirecta para Pepe Aguilar

El distanciamiento entre Pepe Aguilar con su hijo mayor, Emiliano, es algo que ha dado de qué hablar en el último año en medio de la polémica que ya enfrenta la dinastía por el escandaloso matrimonio de Ángela con Christian Nodal. Ante esto, ambos han revelado detalles que evidencian los conflictos entre ellos, como el reciente video con el que el rapero le agradece a su mamá, Carmen Treviño, el apoyo y lanza dura indirecta contra su padre.

Aunque en más de una ocasión padre e hijo han intentando acercarse, la convivencia se vuelve imposible debido la distancia que existió entre ellos durante varios años. Al respecto, Emiliano Aguilar ha mencionado el nulo apoyo que ha recibido de Pepe Aguilar tanto en su vida personal como en la música, un trato que no sería el mismo que reciben sus hijos, Ángela y Leonardo, quienes siguen sus pasos en el regional mexicano.

Emiliano Aguilar comparte difícil mensaje contra su padre, Pepe

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar replicó un video aparentemente creado por fanáticos en el que agradece a su mamá, Carmen Treviño, por el apoyo incondicional y destacan la mala relación que ha llevado el rapero con su papá, Pepe Aguilar, y como este habría intentado mostrar una imagen equivocada de su familia dejándolo fuera.

Al principio no entendía, ahora lo comprendo. Rompió tu corazón y ni siquiera le importó. Pasó el tiempo y quiso mostrar ante redes ‘una familia feliz’. Él se aseguró que a tus hermanos jamás les faltara el amor y atención, de lo que jamás te dio a ti mientras crecías (...) A él jamás le importó, sólo procuró mostrarle al mundo a sus otros hijos, olvidando por completo tu existencia, mientras tu pasaste luchando en la calle y si la ayuda de tu papá pudiste brillar", se lee en el mensaje del video con imágenes de Pepe Aguilar junto a sus hijos, Leonardo y Ángela.

Así fue la separación de Pepe Aguilar con Carmen Treviño

En una entrevista con Pati Chapoy para “Ventaneando”, Pepe Aguilar habló sobre su separación con Carmen Treviño asegurando que se trató de algo repentino y que la también cantante se habría llevado a su hijo Emiliano cuando tenía un año de edad. El artista expresó que, pese a la distancia entre ellos, ama incondicionalmente a su hijo mayor y se mostró orgulloso de su trabajo en la música.

"Vivíamos en la Ciudad de México. No nos llevábamos bien, y un día ella optó por irse. Literal, cargó a Emiliano, que tenía como un año y cachito, y se fue. Tuve que empezar desde cero, porque se llevó todo: muebles, coche… Me dejó en una casa vacía”, dijo Aguilar sobre su separación y añadió respecto a su hijo: “Yo lo amo, sí, incondicionalmente. Me da mucho gusto que esté trabajando. No le entiendo mucho a lo que hace, pero no lo critico”.