El VIDEO de Natanael Cano donde sale Abelito, es un corrido bélico que habla del narco

En el vasto universo de las redes sociales, un nombre resuena con una fuerza inusual durante las últimas semanas: Abelito. Este joven influencer, que saltó a la fama en plataformas como TikTok e Instagram, no encaja en los moldes tradicionales de la fama digital. Lejos de los lujos y las coreografías elaboradas, su carisma genuino y un sentido del humor único lo convirtieron en un fenómeno viral.

Abelito, con su estilo directo, capaz de conectar con la audiencia, demostró que la autenticidad es un ingrediente clave para el éxito en la era digital. Su contenido, que va desde sketches cómicos hasta reflexiones cotidianas, resonó con millones de seguidores, quienes se identifican con su sencillez. Ahora, forma parte de La Casa de los Famosos México 2025, donde se ha convertido en una figura clave.

Lo que distingue a Abelito no es solo la cantidad de sus seguidores, sino la lealtad y el fanatismo que despierta. Sus frases se convirtieron en memes, sus gestos en una marca personal, cada video que aparece en las redes sociales de su participación en el reality show, se transforma en un evento sumamente esperado por su comunidad.

Entra las cosas más polémicas que ha realizado fuera de la Casa de los Famosos, está su participación en un videoclip de Natanael Cano; sin embargo, se considera esta canción como un himno prohibido, ya que fue censurado por la gente del cantante debido a las amenazas que recibió por parte del crimen organizado.

"Cuerno Azulado", el corrido de Natanael Cano que desafió la censura

El lanzamiento del álbum Nata Montana en junio de 2023 desató una de las mayores controversias en la carrera de Natanael Cano con la canción "Cuerno Azulado". El tema, que inicialmente no apareció en plataformas digitales como Spotify, generó un torbellino de especulaciones sobre su supuesta censura, un hecho que elevó su estatus a leyenda dentro del género de los corridos bélicos.

La letra de la canción es una radiografía del submundo del narcotráfico. Con referencias directas y sin rodeos, Natanael Cano describe la vida, el poder y las conexiones de líderes del crimen organizado. "Cuerno de chivo azula'o, con el gobierno pacta'o" no es solo una alusión al emblemático fusil AK-47, sino que sugiere una colusión entre los cárteles y las autoridades, una narrativa audaz que pocos se atreven a tocar con tanta frontalidad.

La mención a "JGL pa' presidente" y "La montaña patrocina" son guiños directos a la figura de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", y al Cártel de Sinaloa, lo que sitúa la canción en el epicentro de la polémica. Esto fue un tema clave tras el estreno de dicho disco.

La supuesta prohibición del tema se convirtió en un misterio. Aunque ni Natanael ni su disquera confirmaron la censura, los rumores se esparcieron rápidamente. Se especuló que el gobierno intervino para evitar la glorificación de figuras delictivas, mientras otros apuntaron a una decisión de la discográfica para proteger al artista de posibles represalias.

A pesar del veto en las plataformas oficiales, la canción se filtró y se volvió viral en redes sociales como TikTok, donde los fans compartieron fragmentos, aumentando su misticismo. Natanael Cano recibió algunas amenazas por parte de grupos del crimen organizado a raíz de esta canción, lo que incentivo a bloquearla.

El propio Natanael Cano contribuyó a la leyenda. En conciertos, se negó a interpretar la canción en varias ocasiones, aludiendo entre broma y seriedad que no lo hacía "para que no lo mataran", una declaración que evidenció el riesgo inherente a este tipo de música. Con el tiempo, la canción finalmente se agregó de forma oficial al álbum, pero su historia y su contenido explícito ya la convirtieron en un himno prohibido.