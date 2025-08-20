Él es el hermano mayor de Aldo de Nigris que conquista tocando Rosa pastel con la guitarra | VIDEO

El exfutbolista Aldo de Nigris, de 26 años de edad, se mantiene como uno de los favoritos de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) y eso ya puso las miradas en su familia. Tanto su hermana Andrea Tamez de Nigris como su hermano Alejandro Tamez de Nigris captan la atención, ya que en redes sociales usuarios aseguran que se nota la “buena genética”.

Ahora el centro de atención es Alejandro Tamez de Nigris, quien es el hermano mayor del participante del reality show. El joven, de 28 años de edad, se volvió tendencia en redes sociales porque salió a relucir uno de sus talentos: toca la guitarra; además, improvisó y tocó “Rosa pastel”, que es considerada la canción de Aldo de Nigris.

Alejandro Tamez de Nigris (izquierda) con Aldo de Nigris y Poncho de Nigris. Foto: Instagram.

Alejandro Tamez de Nigris acudió a un programa y en apoyo a su hermano tocó “Rosa pastel”, canción que el grupo mexicano Belanova lanzó en 2005 y ahora volvió a ser tendencia por el baile viral de Aldo de Nigris. La misma Denisse Guerrero, vocalista de la banda, ya reaccionó al baile del generador de contenido, aumentando la popularidad en redes sociales.

“No soy expertos, entonces, estoy improvisando y me va a salir lo mejor que salga”, anticipó el hermano de Aldo de Nigris, quien posteriormente sorprendió al poner de fondo la pista de Rosa pastel”.

Alejandro hermano mayor de Aldo tocando Rosa PasteluD83EuDD29 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mCveoc1VzW — miriam (@mirimlp) August 19, 2025

Alejandro Tamez de Nigris sorprende en redes sociales al tocar “Rosa pastel”

El mismo entrevistador se sorprendió al escuchar a Alejandro Tamez de Nigris tocar la guitarra al ritmo de “Rosa pastel”, ya que expresó “¡ay, no, me siento en un concierto!”. Además, el comunicador presentó al sobrino de Poncho de Nigris de la siguiente manera: “Con ustedes, la canción de Aldito tocada por su hermano mayor”.

El video se filtró en redes sociales y está disponible en la cuenta de Twitter -red ahora llamada X- miriam (@mirimlp) bajo la leyenda “Alejandro, el hermano mayor de Aldo, tocando ‘Rosa pastel’”. Cibernautas reaccionaron a esto y comentaron “bien viral como Aldo”, “esa familia está llena de gente guapa con talento y humildad”, “esta bien guapo” y “me lo quedo”.

Quién es Alejandro Tamez de Nigris

Aunque Alejandro Tamez de Nigris proviene de familias conocidas en Monterrey, Nuevo León, mantiene un perfil bajo. Es hijo de Leticia de Nigris Guajardo y Jaime Tamez. Es el mayor de los hijos de la familia Tamez de Nigris.

El hermano mayor de Aldo de Nigris es ingeniero químico y también publica contenido acerca del estilo de vida fitness, ya que, al igual que su hermano menor, le gusta entrenar y estar en forma para cuidar su salud en general; de hecho, es entrenador de CrossFit incluso para niños. Sin embargo, no se considera generador de contenido. Ahora dio muestra de que toca la guitarra.