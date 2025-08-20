Dalílah Polanco tiene fuerte discusión con Alexis Ayala; lo señala como el ‘villano’ de La Casa de los Famosos México

La tensión crece en La Casa de los Famosos México generando fuertes enfrentamientos entre los participantes, tal y como ocurrió con Dalílah Polanco ya que durante una fuerte discusión señaló a Alexis Ayala de ser el 'villano' del reality show por su actitud en los posicionamientos. Y es que en las últimas semanas, el actor ha estado en la placa de nominaciones y en riesgo de abandonar la competencia por lo que ha tenido que enfrentarse a las palabras de otros habitantes.

Alexis Ayala se ha convertido en blanco de los integrantes del cuarto Día luego de su pelea con Ninel Conde, rivalidad que se ha visto reflejada en las nominaciones ya que el actor ha obtenido una gran cantidad de puntos que lo colocan en la 'cuerda floja'. Aunque al exterior los fans han aplaudido su forma de responder durante los posicionamientos, para los participantes esta actitud no ha sido la adecuada.

Alexis Ayala se defiende tras ser llamado 'villano' por Dalílah Polanco

Lo que comenzó como una charla sobre los posicionamientos se convirtió en una serie de reclamos de Dalílah Polanco para Alexis Ayala en los que lo señaló de ser el 'villano' de La Casa de los Famosos México. Al respecto, el actor no dudó en defenderse asegurando que ha recibido ataques del cuarto Día al ser calificado de 'mueble' y que su única finalidad es cuidar su energía para que nadie pueda perjudicarlo.

"En el momento del posicionamiento tu trabajo es ser estoico, malo, fuerte… ya sabes, y mi trabajo regularmente es hacer reír a la gente", dijo Dalílah Polanco generando una respuesta inmediata de Alexis Ayala: "Por qué voy a ser el malo si me están agrediendo, si a mí me están diciendo ‘quiero que te vayas’ (…) Mi energía está bien linda, limpia, yo no estoy por la vida agrediendo a nadie, si te agrede mi energía pues me hago a un lado porque lo que no quiero es agredirte y mejor mantengo limpia la mía".

Ponen fin a conflictos y Alexis Ayala termina brindando consuelo a Dalílah Polanco

Luego de una intensa discusión, Dalílah Polanco abrió su corazón con Alexis Ayala y entre lágrimas dijo no sentirse bonita y tampoco haber mostrado su potencial en el programa. Ante esto, el actor no dudó en hacerle ver lo contrario destacando sus cualidades tanto profesionales como personales.

“Que padre que te estés dando la oportunidad de que te vean porque, ¿sabes cuántas mujeres y hombres nos sentimos así? Cómo va a ser fea una persona que le da tanta alegría a tanta gente en la comedia, en el teatro. Probablemente no tengamos el físico que le pueda gustar a alguien que nos guste, pero tenemos una luz por dentro que es maravillosa”, dijo el actor.