Concierto sinfónico de Dragon Ball en el Auditorio Nacional: ¿cuándo es y qué precio tienen los boletos?

Para todos los fans de Dragon Ball, los amantes del anime, y de la música en vivo, estamos a pocos días de que se lleve a cabo en nuestro país, el Concierto sinfónico de Dragon Ball en el Auditorio Nacional ubicado en la Ciudad de México, el próximo sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas.

Aún hay boletos disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster, cuyos precios van desde los $600 pesos hasta los $3,000 pesos. A continuación te compartimos todos los precios:

NAMEK Lateral: $610 pesos.

NAMEK: $854 pesos.

GUERRERO Z Lateral 2: $976 pesos.

GUERRERO Z Lateral: $1,098 pesos.

SUPER SAIYAN Lateral: $1,372 pesos.

GUERRERO Z Detrás: $1,403 pesos.

GUERRERO Z Preferente: $1,586 pesos.

MAJIN: $1,647 pesos.

SUPER SAIYAN 1: $2,440 pesos.

SUPER SAIYAN 2: $3'172 pesos.

Debes saber que este es el primer evento oficial sinfónico de Dragon Ball en toda Latinoamérica, y así lo anunció la productora de Anime Music Lab, Erika Rodríguez, durante el programa Tal Cual para Heraldo Televisión.

Aún hay boletos disponibles para el Concierto sinfónico de Dragon Ball en Ticketmaster / FOTO: Pinterest

En entrevista con Antonio Anistro y Alarcón, la productora destacó que el concierto tendrá una orquesta con más de 100 músicos y contará con la presencia de Luis de Lille, conocido por interpretar el opening en español latino de Dragon Ball titulado "La Fantástica Aventura", y estará Aaron Montalvo, cantante del popular tema de Dragon Ball GT "Mi corazón encantado" y "Sola nunca estarás".

Erika Rodríguez detalló que habrá mercancía oficial y que los boletos VIP tienen regalos originales que incluyen un póster, una libreta, un pin y el Meet and Greet. "A parte de tener a Luis de Lille y a Aaron Montalvo, va a venir de Japón Hironobu Kageyama, el cantante oficial de Cha-La Head-Cha-La", dijo.

"Mi corazón encantado", el mejor regalo de mi vida: Aaron Montalvo

En entrevista para Heraldo televisión, el intérprete de "Mi corazón encantado", Aaron Montalvo, afirmó que cantar esta canción que se ha vuelto un legado para los fans de Dragon Ball, "es el mejor regalo de mi vida".

Aaron Montalvo invitó a todas las personas al Concierto sinfónico de Dragon Ball en el Auditorio / FOTO: Heraldo Televisión

Las canciones de Dragon Ball se empezaron a doblar aquí en México por ahí de los ochentas, me llamaron para interpretar esos temas que yo no tenía la menor idea, y cambió mi vida, fue un regalo de la vida", expresó el cantante durante el programa Tal Cual.

Contó que durante su participación en el Concierto sinfónico de Dragon Ball, que se realizará en el Auditorio Nacional el próximo sábado 6 de septiembre, podrán escuchar los temas más icónicos que le corresponden a él, los temas de Dragon Ball GT.

Además, habrá una proyección de escenas y las mejores batallas, con luces y efectos especiales, de todas las temporadas desde Dragon Ball, hasta Dragon Ball Z y Dragon Ball GT.

"Aunque oír estas sinfonías en las convenciones es muy agradable, oírlo con esta sonoridad, es un evento que no se pueden perder", invitó el cantante.