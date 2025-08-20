¿Qué tienen en común un beat pegajoso, una tendencia en TikTok que se sale del coro y una actitud desafiante? Pues todo cabe en el reino de Bellakath, la “chica de las poesías” que se corona como la autoproclamada reina del reggaetón mexicano.

Durante los últimos días, la polémica y el perreo se mezclaron en una telenovela virtual ya que su trend en TikTok provocó burlas y memes por doquier, pero ella, tan insolente como sólo sabe, sacó la garra y respondió con otro baile acompañado de la frase: "Soporta a Bellakath yonce minaj".

Para ponernos en contexto: Bellakath lanzó hace varios meses la canción La Reina del Reggaetón Mexicano y acompañada de ella, un baile bastante divertido para TikTok. Aunque son muchas las usuarias que intentaron recrearlo, algunas otras personas lo usaron de pretexto para burlarse de la cantante.

Bellakath responde a los haters que se burlaron de su trend de baile

Fue así como distintos usuarios en TikTok no tardaron en usar su trend como la excusa perfecta para hacer comentarios irónicos, criticar su flow, su estética o hasta su energía. Algunos de los comentarios que se pueden ver en el metraje original han sido:

"se movio mas aqui que en el concierto"

"yo cuando me levanto para ir a chambear jsjsjs te amo bellakath"

"pero esta difícil ser bellakhat"

"La Bellakath nos dio cara, pelo, ropa, baile, música y un arcoiris"

Y es que Bellakath no es ajena a la polémica, pues desde el éxito viral de Gatita en 2022, que la lanzó directo al dominio del reggaetón mexicano, hasta Reggaetón Champagne, colaboración con Dani Flow que la consolidó como reina del meme y el reggaetón, ha manejado la controversia como se maneja un buen estilo: con ritmo, irreverencia y conciencia de qué vende.

Es así como su álbum La Reina del Reggaetón Mexicano es más que un título, es una declaración: viene con 19 canciones donde ni una raya sobra, todas tienen su poder, su perreo o su vibra explícita. Y que quede claro: este disco recibió certificación de oro en México y sus colaboraciones de alto perfil le dieron aún más peso.

Si algo nos deja esta historia, es que Bellakath es experta en surfear olas de controversia con un ritmo que no se acaba. Su respuesta no fue altanera, fue contundente ya que no sólo ignoró épicamente todos los videos que intentaban ridiculizarla, sino que lo conviritió en un chiste que sólo sus fans entienden. Y ahí está, reinando desde la cima del género urbano.