¿Ardida? Evidencian que Ninel Conde comparte videos en contra de Mar Contreras tras ser expulsada de LCDLF

Usuarios de redes sociales que siguen el reality show “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) dieron a conocer que Ninel Conde está compartiendo contenido en contra de Mar Contreras. Para evidenciar a la actriz y cantante, cibernautas incluso comparten capturas de pantalla que ganan popularidad en las plataformas digitales.

En el perfil de Twitter -red ahora llamada X- Cultura pop (@RCulturaPop) se expuso el actuar de la artista llamada el “Bombón asesino” con una captura de pantalla en la que se observa qué contenido comparte en su cuenta oficial de TikTok; por lo mismo, se aprecia que difunde videos en contra de Mar Contreras, con quien tuvo enfrentamientos en el reality show.

Hay que recordar que Ninel Conde y Mar Contreras subieron juntas al carrusel previo a la expulsión de “La Casa de los Famosos México” del pasado domingo 17 de agosto, por lo que se considera que Mar Contreras “sacó” a la actriz recordada por su personaje de Alma Rey en la telenovela “Rebelde”; por ende, se convirtió en la tercera expulsada de la edición 2025 del program televisivo.

Ninel Conde se convirtió en la tercera expulsa de LCDLF 2025. Foto: archivo.

Tachan a Ninel Conde de “ardida” tras su expulsión de LCDLF

Además, en el mismo perfil de X se dio a conocer que la exhabitante de la casa más famosa de México también comparte contenido en contra del actor Alexis Ayala, con quien también tuvo conflictos. Su rivalidad se enfatizó luego de que ella lo acusó de “violetar” verbalmente a Elaina Haro; ante esto, el famoso le pidió no sacar las cosas de contexto.

Ninel Conde se la ha pasado compartiendo videos en contra de Mar y Alexis Ayala en Tiktok #TeamDía uD83CuDF1E #TeamNoche uD83CuDF1B #LCDLFMX #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/aDBQFKFsHG — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 19, 2025

“Ninel Conde se la ha pasado compartiendo videos en contra de Mar y Alexis Ayala en Tiktok”, se lee en la cuenta de Twitter.

Cibernautas reaccionan a esta publicación y en su mayoría los comentarios son en contra de Ninel Conde, a quien incluso tachan de “ardida” porque no acepta que salió de “La Casa de los Famosos México” porque la gente no votó por ella para salvarla.

“Está ardida la señora ‘Siliconde’. No soportó que Mar y Alexis tuvieran más votos. Será como ‘Gomita’ que hasta la fecha sigue ardida. Ya, Ninel Conde, supéralo y hasta responsable de tus actos y deja a Dios de un lado, por favor, no lo metas en tus porquerías”, “compartió que Abelito la nominó, no está soportando” y “doña cirugías sigue ardida, ya sabes que a Mar la detesta y hasta compartió que Abelito la nominó”, se lee en X.

Que raro que desde que salió Ninel, empezaron a salir cuentas de la nada a querer crear división entre fandoms del cuarto noche y un hate masivo repentino para Aldo, Aaron, Alexis, Mar y hasta Abelito weyuD83EuDDD0 mucho ojo jochis no caigan #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/jFnc2yrJtM — uD835uDE3DuD835uDE5AuD835uDE61uD835uDE61uD835uDE56uD83EuDD8B?? (@lavidaaesbella_) August 19, 2025

Acusan a Ninel Conde de hacer campañas de desprestigio contra el Cuarto noche

Otras personas comentaron que Ninel Conde no sólo está arremetiendo contra Mar Contreras y Alexis Ayala, sino que contra todo el Cuarto noche, es decir, también hace críticas negativas contra Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris y “El Guana”. Hay quienes incluso consideran que el “Bombón asesino” está detrás de las campañas de desprestigió contra el Cuarto noche, como Poncho de Nigris expuso al defender a su sobrino Aldo de Nigris.