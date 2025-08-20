Anulan las nominaciones de Priscila y Mar, ¿qué pasó este 20 de agosto en La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos tuvo una de las más intensas votaciones. Lamentablemente, esto provocó que se fueran a la placa de nominación algunos integrantes favoritos del público, quienes esperan ser salvador por su gran carisma y lo que han logrado dentro de la casa a los ojos de las personas.

La dinámica del día provocó que muchas personas tuvieran que cambiar sus votaciones o simplemente resignarse a no hacerlo. Fue el caso de Mar Contreras, quien gracias a los puerquitos, se quedó sin los dos puntos, solamente nominó a Shiky con uno. También Priscilse quedó sin votos al tener que elegir a una persona que nominara en su nombre. Guana, en este caso, la nominó a ella y a Elaine.

En el reality show La Casa de los Famosos, las nominaciones son el proceso semanal donde los concursantes eligen a quienes desean que se enfrenten a la eliminación. Cada semana, en una gala especial, los participantes entran al confesionario de forma individual y secreta. Allí, otorgan puntos a sus compañeros, usualmente dos a una persona y uno a otra, con el fin de que salgan de la casa. Los famosos con la mayor puntuación de votos en contra son los que quedan en la lista de nominados, corriendo el riesgo de abandonar la competencia.

Los puerquitos cambiaron todo el proceso. Crédito: LCDLF México

Nueva nominación en La Casa de Los Famosos

La producción del programa a menudo introduce variaciones en este proceso para mantener la tensión y la imprevisibilidad. Por ejemplo, pueden pedirle a los concursantes que saquen un objeto con una consigna que modifique su nominación, como anular sus votos o darle más puntos a un rival.

Estos cambios evitan que los participantes se confíen en sus alianzas y se vean obligados a jugar de forma estratégica. Al final de la gala, se anuncian los nombres de los nominados y se inicia la siguiente fase del proceso de eliminación. Esto es precisamente lo que pasó dentro de la más reciente jornada.

En esta ocasión tenían que sacar algunos puerquitos de un tablero giratorio, éstos tenían ciertas tareas que debían cumplir. Algunos impidieron nominaciones, otros cambiaron los puntos, otros dieron más o menos puntos para la jornada. Esto fue un increíble ejercicio que nos dejó varias sorpresas.

Fue una noche muy intensa. Crédito: LCDLF México

Una vez que se dio a conocer la lista, es el público tiene el poder de decidir quién se queda. A diferencia de otros programas, en La Casa de los Famosos el voto del público es positivo: la gente vota para "salvar" a su concursante favorito. La persona con la menor cantidad de votos de salvación es la que finalmente debe abandonar la casa en la gala de eliminación del domingo.