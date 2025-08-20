Ana Patricia Rojo reaparece en redes sociales para presentar a la nueva integrante de su familia | VIDEO

La actriz mexicana Ana Patricia Rojo, de 51 años de edad, reapareció ayer martes 19 de agosto en redes sociales mediante un video por un motivo especial para ella: presentó a la nueva integrante de su familia. Sus fans reaccionaron con sorpresa, además de que aprovecharon para felicitarla.

Con un look casual y la cara deslavada, la famosa posó para un video en el que aparece con su nueva “bebé”, la perrita que adoptó. Este momento fue compartido por la organización animal Adopta un ángel, que se encuentra en Ciudad de México (CDMX) y rescató y rehabilitó al nuevo integrante de la familia de la actriz de “Carita de ángel” y “Cuidado con el ángel”.

“Felicidades a ‘Doris’. Fue adoptada por una bella actriz, muchas gracias”, se lee en la descripción del video que fue publicado por la agrupación animal. Noticias Relacionadas ¡Dales una oportunidad! Ellos son los perritos disponibles para adopción en Chimalhuacán

Ana Patricia Rojo reapareció en redes sociales para presentar a la perrita que adoptó. Foto: captura de video Facebook Adopta un ángel.

Ana Patricia Rojo invita a adoptar perritos en vez de comprar

En tanto, Ana Patricia Rojo le agradeció a Adopta un ángel por su labor y le envió un mensaje a la gente: “Adopten y no compren”. También dijo que se animó a adoptar porque “vi la foto de esta cachorrita y me emocionó conmigo, quise tenerla conmigo. Ya tengo dos perritos más adoptados, entonces, me encantó la nena”.

“La labor de los rescatistas es una gran labor. Los invito a todos a que veamos a los perritos como lo que son: angelitos peludos que son sintientes y los mejores compañeritos”.

Para ver el video de Adopta un ángel, da clic aquí.

La famosa invitó a adoptar en vez de comprar. Foto: captura de video Facebook Adopta un ángel.

Para contextualizar a las personas, la asociación animalista compartió la historia de “Doris”, la perrita adoptada por Ana Patricia Rojo. La perrita sufrió maltrato en su casa, ya que su familia “sólo buscaba cómo desaparecerla”. Para lograr esto, su familia anterior la llevó “a un antirrábico” y su caso se dio a conocer. Sin embargo, no era adoptada “por su tamaño y por ser mestiza”. Esto cambió gracias a la actriz.