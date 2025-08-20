Alfredo Adame aplaude la inteligencia y madurez de Cazzu ante conflicto con Christian Nodal

Alfredo Adame ha dado de qué hablar en más de una ocasión por sus explosivas declaraciones sobre otras celebridades, pues dice lo que piensa sin temor a represalías. Esta vez fue cuestionado sobre el escándalo que rodea a Christian Nodal por su ruptura con Cazzu y la supuesta infidelidad con Ángela Aguilar, algo sobre lo que no dudó en reconocer la inteligencia de la trapera argentina.

El exconductor del programa “Hoy” se ha visto involucrado en diversas controversias por sus declaraciones con las que no teme en decir lo que piensa, aún cuando esto le ha ganado duras críticas en redes sociales. Un tema en el que dijo ser experto, por lo que pudo entender lo que enfrentan Ángela Aguilar y Christian Nodal tras destapar su romance y con su repentino matrimonio tan sólo unas semanas después.

Alfredo Adame aplaude a Cazzu por su reacción ante conflicto con Nodal

Pese a la controversia que la rodea, la 'Nena trampa' se ha mostrado cautelosa en la información que comparte respecto a su separación con Christian Nodal y el nuevo romance de éste con Ángela Aguilar. Aunque no ha dudado en defenderse, por lo que sus declaraciones se mantienen contundentes respecto al tema que ha impactado tanto su vida personal como su carrera profesional, una actitud que aplaude Alfredo Adame.

“Reconozco también a la exesposa, Cazzu, la reconozco. Es una mujer muy inteligente, una mujer que lo tomó como lo debería de haber tomado y da respuestas inteligentes y no armó tango ni absolutamente nada. Le reconozco y le admiro la madurez”, dijo el actor en un encuentro con los medios retomado por "Venga la Alegría".

Alfredo Adame defiende a Christian Nodal y le manda un consejo

El conductor mantuvo una posición neutral ante el escándalo de Christian Nodal y, además de reconocer la madurez de Cazzu, resaltó el talento vocal tanto del sonorense como de Ángela Aguilar. Además, se dijo experto en el tema de las críticas a través de redes sociales, por lo que le recomendó a los artistas dejar los comentarios para que la gente pueda ser testigo de su éxito.

“Que lo tome como es (…) Todo hay que tomártelo a broma. Nodal está casado con una jovencita que es una belleza, que canta como los ángeles, que es de una familia increíble que, la verdad de las cosas, que es tremendamente una gran mujer y él es un gran compositor, un gran cantante, un gran todo. Es un triunfador, está casado con una triunfadora entonces que se despreocupe y se dedique a vivir la vida”, añadió.