Alexis Ayala y Abelito entre los nominados de La Casa de los Famosos México | CÓMO VOTAR

Los participantes de La Casa de los Famosos México vivieron momentos de tensión durante la gala de nominación de este miércoles, pues se puso a prueba su lealtad con una compleja dinámica que dio un giro a la estrategia de algunos. Esto colocó a Alexis Ayala, Guana y Priscila Valverde una vez más en riesgo de abandonar la competencia y a Abelito por primera ocasión aún cuando se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final.

La incertidumbre, rivalidades y tensión crece en el reality show cada semana con las galas de nominación y este miércoles no fue la excepción. Y es que además de los puntos -que reflejan la enemistad entre participantes- algunos también se exhibieron al tener que confesar a quienes colocaron en la placa y, por tanto, en peligro de ser eliminados, todo debido al cambio en la dinámica que modificó por completo el juego.

Nominados en la cuarta semana de La Casa de los Famosos México

La dinámica llevó a gran parte de los habitantes de ‘La Casa’ a estar en la placa de nominados, excepto Elaine Haro, Aarón Mercury y Facundo, éstos dos últimos ganaron el liderazgo y, como resultado, la inmunidad. Alexis Ayala está en riesgo de abandonar el programa por tercera semana consecutiva, mientras que para Abelito es la primera vez en este lugar luego de que Mariana Botas le diera tres puntos frente a frente.

Alexis Ayala

Luis Rodríguez 'El Guana'

Priscila Valverde

Abelito

Dalílah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

Shiky

¿Cómo votar por los participantes nominados de LCDLF México?

Aún no está todo definido, pues como cada jueves algunos participantes tendrán la oportunidad de evitar la nominación al luchar por la salvación con quienes tienen el beneficio de la inmunidad. Luego de ello, el público es quien tiene la última palabra y podrán salvar a su favorito a través de su voto que se puede realizar tanto en el sitio web de La Casa de los Famosos México o con el Código QR que aparece durante la transmisión.

Ir al sitio web de La Casa de los Famosos México.

Dirigirse a la sección "Votar" (del lado superior izquierdo).

Elegir al participante favorito para SALVAR.

Dar clic en "Enviar voto".