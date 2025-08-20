Alana Flores sorprendida con el desempeño de Gala Montes en su pelea: "Me sentía tan frustrada"

La pelea de Alana Flores en el Supernova Strikers 2025 contra Gala Montes sigue dando de qué hablar, tras varios días de un aparente silencio la streamer habló de su experiencia sobre el ring y aunque reconoció la resistencia de la actriz resaltó los errores que tuvo. Además, admitió que recibió una fuerte llamada de atención luego de que difundiera en redes sociales parte de su contrato en el que se mostraba el peso que ambas debían tener al momento del enfrentamiento.

El pasado fin de semana se realizó el Supernova Strikers 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México con artistas invitados como Christian Nodal, Gabito Ballesteros y María Becerra que se encargaron de deleitar al público entre cada pelea. Los ánimos se elevaron durante cada enfrentamiento, sin embargo, la más esperaba fue la de Gala Montes contra Alana Flores debido a los dimes y diretes entre ellas días antes.

Alana Flores reconoce la resistencia de Gala Montes sobre el ring

La streamer, de 24 años de edad, se dijo sorprendida por el desempeño de la actriz de “El señor de los cielos” en su pelea y reconoció su resistencia, pero criticó su técnica ya que esto provocó que la lastimara al lanzar golpes en la nuca o sostenerla en más de una ocasión, algo que, admitió, le hizo sentir frustración.

Alana Flores sorprendida por su pelea con Gala Montes, reconoce la resistencia de la actriz. Foto: IG @galamontes

“De verdad, no tengo ninguna duda, esta ha sido la palea más difícil que yo he tenido. Gala me sorprendió un ching*, yo pensé que iba a tener mucho menos condición, que para el segundo round ya no iba a poder aguantar más por el cardio. La neta en el cardio y en la resistencia se rifó, en la técnica sí le puedo dar una puntuación muy negativa porque yo en el momento me frustré tanto, durante la pelea me sentía tan frustrada de que sentía los golpes en la nuca, cuando me bajaba, cuando me tiró al piso…”, dijo Flores durante una transmisión en vivo.

Alana Flores gana fuerte suma tras su pelea en el Supernova Strikers

La influencer reveló que le quitaron los límites para apostar a su favor, por lo que tras su victoria obtuvo una suma de 50,000 pesos. Aunque tras bambalinas esto no fue suficiente para mejorar los ánimos en su familia, ya que su mamá se mostró preocupada ante la intensa pelea sobre el ring al grado de pedirle que ya no lo repitiera, pues, además, Flores terminó con rasguños tanto en los brazos como en las piernas.