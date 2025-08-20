¿AimeP3 murió? Rumores alarman a sus fans luego de que fuera hospitalizada de emergencia

El 19 de agosto de 2025, las redes sociales se vieron sacudidas con la noticia de la supuesta muerte de la influencer mexicana Marisol Domínguez, mejor conocida como AimeP3.

La información, que rápidamente se viralizó, generó preocupación entre sus seguidores, pues lo último que se supo de ella fue que había sido hospitalizada de emergencia debido a que, luego de un altercado a las afueras de su hogar, su cesárea se "reventara".

Sin embargo, la creadora de contenido desmintió categóricamente los rumores a través de sus plataformas digitales, evidenciando una vez una página en Facebook que ha anunciado su muerte en distintas ocasiones, todas ellas siendo (evidentemente) falsas.

¿AimeP3 se murió? Página en Facebook difunde rumor falso

La noticia falsa comenzó a circular a través de diversas cuentas en redes sociales el martes 19 de agosto y aunque no se presentaron fuentes oficiales ni confirmaciones por parte de la familia de la influencer, la información se propagó rápidamente, generando incertidumbre entre sus seguidores.

La falta de verificación y la rapidez con la que se difundió la noticia evidencian la vulnerabilidad de los usuarios ante contenidos no verificados.

Fotografía: Facebook/AimeP3.

Frente a la ola de especulaciones, Marisol Domínguez utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. A través de su cuenta oficial de Facebook, publicó una captura de pantalla de la página que había informado sobre su presunto deceso, calificándola como falsa. Además, compartió contenido en sus otras plataformas digitales, mostrando su actividad habitual y desmintiendo cualquier rumor sobre su fallecimiento.

Una vez más está página MAL INFORMANDO a la comunidad sobre el supuesto "Fallecimient0" de mi persona, una vez quizá si por mame pero una, otra y otra vez ya basta no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía les pido de favor reportar la página por estar haciendo noticias falsas y más lucrando con mi vida, escribió la influencer.

Además, compartió contenido en sus otras plataformas digitales, mostrando su actividad habitual y desmintiendo cualquier rumor sobre su fallecimiento. Lamentablemente, su publicación rápidamente se llenó de odio por parte de distintos usuarios que parecen no perdonar las acusaciones de maltrato animal y otros señalamientos a lo largo de su carrera pública; algunos de los comentarios han sido:

"Ya me había emocionado"

"Lamento mucho que la noticia sea falsa"

"Me pregunto cuánto cemento y cal se necesitaría si la noticia fuera real. Pd: dice chiwis que si te llegas a acercar por allá te va a dar tu merecido"

"Se confirma la triste noticia de que la Gorip3 fue encontrada VIVA esta mañana."

¿Quién es AimeP3 y por qué le llueve tanto hate?

Marisol Domínguez Maya, conocida en el mundo digital como AimeP3, es una creadora de contenido mexicana que ganó notoriedad en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok gracias a su enfoque en temas de belleza, moda y vida personal. A lo largo de los años logró construir una base de seguidores leales, pero también ha sido objeto de críticas y controversias.

Una de las principales razones por las que AimeP3 recibe críticas es el maltrato animal, ya que ha enfrentado acusaciones relacionadas con el descuido y la muerte de sus mascotas. Esto incluso derivó en protestas afuera de su casa y peticiones en línea exigiendo justicia por los presuntos actos de negligencia.

Su vida personal y decisiones como madre también han sido foco de controversia. Al anunciar su embarazo y posteriormente compartir el nacimiento de su hijo, AimeP3 fue objeto de críticas por parte de algunos usuarios que cuestionaban su capacidad para la maternidad debido a su estilo de vida y su exposición en redes sociales.

A esto se suman acusaciones de estafa y manipulación en el pasado, así como constantes ataques sobre su apariencia y forma de vestir. Finalmente, AimeP3 enfrenta un fenómeno de polarización en redes sociales, con seguidores que la defienden y críticos que se agrupan en comunidades como los “Gorylovers”, quienes se dedican a cuestionar y burlarse de ella.