Abuela rockera se hace viral por tocar tremendos rolones con su guitarra en TikTok | VIDEO

Las redes sociales celebran a una nueva estrella: una abuela que se volvió viral por su innegable talento para el rock and roll y la guitarra. Con su instrumento y una energía que desafía todo lo establecido, esta mujer demostró que el espíritu del género no tiene fecha de caducidad.

Sus videos, que acumulan millones de reproducciones en TikTok, la muestran tocando con gran maestría desde la comodidad de su hogar. Sentada en cualquier rincón de su casa, saca riffs y solos de guitarra con la destreza de una verdadera leyenda. Su voz, potente y rasposa, evoca la mejor época del rock ochentero, entonando clásicos con una pasión que contagia.

La comunidad en línea se rindió ante su carisma y su habilidad. Los comentarios la alaban por su talento y por recordarle a muchos que la música es un lenguaje universal que conecta generaciones. Esta rocanrolera se convirtió en un fenómeno global, demostrando que la pasión por la música es un motor que nos mantiene jóvenes de corazón, sin importar los años que pasen.

Pero no se trata de cualquier persona. Es ni más ni menos que Paula Messner, quien fue parte de una banda de puras mujeres llamada Motor Dolls, misma que existió durante los años noventa en la escena norteamericana. Este secreto pocos lo saben, pero siempre alguien lo pone en los comentarios de sus videos. Su gran talento no deja de ser sorprendente.

Motor Dolls, la banda que revive gracias a TikTok

El rock de los años 90 dio vida a multitud de sonidos, pero pocos capturaron la crudeza de la escena underground como Motor Dolls. Esta banda, formada en Detroit, emergió con un sonido que fusionaba el hard rock, el garage y el sludge metal, consolidándose como un grupo de culto entre los amantes de la música más potente y sin concesiones.

Liderada por la vocalista y guitarrista Paula Messner, junto a Dana Forrester en el bajo y Monic "TNT" Reynolds en la batería, Motor Dolls se distinguía por su energía inquebrantable y su actitud desafiante. No era una banda común, sino una fuerza sonora que resonaba con la autenticidad que caracterizaba a la escena musical de Detroit. Sus letras, cargadas de honestidad, y sus potentes riffs los convirtieron en una voz singular de su generación.

Su álbum de 1996, Burning Memories, se volvió una pieza clave de su corta pero intensa trayectoria. Aunque nunca alcanzó la fama masiva, su legado perdura en la memoria de quienes vivieron la era del rock alternativo en su estado más puro. La banda, aunque disuelta, dejó una marca indeleble en el rock, influenciando a una nueva generación de músicos que buscan un sonido más crudo y honesto.

Ahora, Paula sigue haciendo música pero como una solista. En sus redes sociales pueden encontrarse enlaces a todos los sencillos que lanzó bajo el nombre de Miss Paula. Puedes visitar también sus perfiles en los servicios de streaming musicales más famosos del mundo.