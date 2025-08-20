Abelito habla sobre cómo perdió la audición de un oído cuando era niño

El público de La Casa de los Famosos México ha elegido a sus participantes favoritos y Abelito es uno de los que se perfila para llegar a la final gracias a su simpatía y autenticidad. A esto se suman los relatos de cada uno sobre su vida privada con los que han logrado conectar aún más con los fans, como el más reciente del youtuber en el que reveló que no tiene buena audición en uno de sus oídos desde su infancia.

Aunque para muchos Abelito no era una figura tan conocida antes de tomar su lugar en el polémico reality show, en cuestión de días logró ganarse el corazón de los fans y ahora ya ocupa un sitio privilegiado en 'La Casa' como uno de los que podrían coronarse triunfadores. Además, su paso por el programa ha logrado que más gente lo conozca a través de sus historias de vida, como la que reveló en una charla con sus compañeros.

¿Qué pasó con Abelito?

El influencer relató a Dalilah Polanco que perdió de manera considerable la audición de un oído; sin embargo, esto lo descubrió años después cuando se sometió a una serie de estudios con los que los médicos lo determinaron. De acuerdo con lo señalado por Abelito, el incidente habría ocurrido cuando era niño pero se percató del problema tiempo después cuando el tímpano ya había cicatrizado.

"Esto es un problema de que en su momento se reventó y tiene la línea", relató Abelito al hablar de los resultados de los estudios en los que indicaba que tenía un problema de audición en uno de sus oídos sin saber exactamente el incidente en su infancia que lo habría provocado.

¿Quién es Abelito? El influencer que conquista LCDLF México

Originario de Zacatecas, Abel Saenz estudió la licenciatura en Economía pero encontró su pasión en la industria del entretenimiento a través de redes sociales. Todo ocurrió durante la pandemia, pues comenzó a hacer videos para TikTok y aunque no buscaba realizar contenido de baile fue el de comedia y diversión lo que atrapó al público y pronto se colocó entre los influencers más destacados.

Al ganar fama decidió viajar a Guadalajara para trabajar como presentador de eventos musicales, sobre todo en conciertos de artistas de corridos tumbados. Su carisma y talento acaparó la atención de otras celebridades como Marca Registrada de quien fue parte en el videoclip de la canción “Solo me dejaste”; además, ha participado en programas como “Tentados por la fortuna” y ha probado en la suerte con temas como “La 308” y “Miami Vice”.