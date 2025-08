VIDEO muestra que León Larregui estaba "borracho" y prepotente, por eso lo bajaron de un avión

En las últimas horas el nombre de León Larregui, vocalista de Zoé, ha aparecido en las portadas de los medios del entretenimiento. Esto después de que subiera un mensaje en X contando que fue bajado de un avión después de quejarse de "unas cosas".

Ante sus seguidores en esa red social, el intérprete de "Soñé" y "Brillas" relató que no pudo viajar en avión después de que el personal le pidiera que se bajara. A pesar de que no brindó más detalles, aseguró que una sobrecargo le advirtió que jamás volvería a viajar en esa aerolínea.

"Ma bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino, jamás te vas a poder subir a un avión nuestro, una mesera del aire me dice esto. Le dije mi amor con tal de no ver tu horrible cara acepto", escribió León Larregui.