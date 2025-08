Sofía Castro felicita a su madre Angélica Rivera por su cumpleaños 56 con fotos inéditas | GALERÍA

Angélica Rivera, una de las figuras más emblemáticas dentro de la pantalla chica en México, celebró este sábado su cumpleaños con un conmovedor mensaje de su hija mayor, Sofía Castro, en redes sociales. La publicación se volvió viral y conmovió a miles de seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Castro compartió fotografías junto a su madre, acompañadas de un texto lleno de amor y gratitud. "Feliz vuelta al sol mamita. Que nos seas eterna, mamá. La más mágica y la más fuerte", comenzó el mensaje, reflejando el profundo vínculo que las une.

La joven actriz no escatimó en halagos para su madre, a quien describió como su "soporte" y "la mejor porra": "Gracias por cada risa, cada abrazo, cada consejo, cada esfuerzo, cada enseñanza. Gracias por todo lo que soy, porque sin ti no habría camino, somos por ti", continúa el texto. La publicación, que acumula miles de 'me gusta' y comentarios, subraya la admiración que Sofía siente por su progenitora.

El mensaje es más que una simple felicitación; es un recordatorio del papel fundamental que Angélica Rivera desempeña en la vida de sus hijas. "Tenerte es tener el corazón completo", escribió, y añadió que "somos tú y yo infinitas, lo decimos siempre… y lo siento cada día más".

¿Quién es Angélica Rivera y por qué es importante en México?

Angélica Rivera Hurtado, nacida en la Ciudad de México, es una actriz y ex primera dama del país. Su carrera en la actuación despegó en la década de los 90, convirtiéndola en una de las actrices más queridas del país. Telenovelas como "La dueña", "Ángela" y, especialmente, "Destilando amor", donde interpretó a "La Gaviota", la catapultaron a la cima del éxito. Su carisma y talento la transformaron en una figura central del entretenimiento mexicano.

Su importancia en la cultura popular de México reside no solo en su trayectoria artística, sino también en su posterior rol como primera dama tras su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto. Este periodo la mantuvo bajo los reflectores de la vida pública, generando un interés constante en su vida personal y profesional.

Aunque Angélica Rivera se mantiene alejada de la vida pública, su legado en la televisión sigue siendo un referente. La emotiva felicitación de su hija Sofía Castro demuestra que, para su familia, Angélica es una madre amada y un pilar insustituible. "Eres mi orgullo, mi abrazo favorito, mi risa más sincera y el amor más profundo que conozco", concluyó Sofía, encapsulando el sentir de una familia que la celebra en su día especial.