Reconocen trayectoria de Verónica Castro en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato

Con el Instituto Allende de pie y la parroquia de San Miguel Allende frente a ella, Verónica Castro recibió la Cruz de Plata del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) tras una clase magistral donde rememoró los momentos clave de su carrera en cine y tv.

“La primera vez que me di cuenta que era famosa fue en Perú cuando no podía salir del aeropuerto porque estaba lleno de gente que me gritaba: ¡Mariana!, de Los ricos también lloran. Ahí me di cuenta que me conocían. La gente sabía quién era yo. Me reconocían”, recordó.