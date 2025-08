Rafael Inclán rompe el silencio, habla del estado de salud de su ex Maribel Guardia

En los últimos días la salud de la actriz y modelo, Maribel Guardia, ha generado mucha expectativa entre sus seguidores después de que trascendiera que sufre leucemia. En una entrevista la protagonista de "Corona de lágrimas" confesó que está bien de salud y todo es completamente falso.

Ahora la condición de Maribel Guardia volvió a dar de qué hablar después de que el primer actor, Rafael Inclán, concediera una entrevista en la que fue cuestionado del supuesto problema de salud que enfrenta la estrella de la obra de teatro "Lagunilla mi barrio".

La mañana de este sábado 2 de agosto el programa matutino "Venga La Alegría Fin de Semana" compartió una entrevista con el actor Rafael Inclán, quien fue cuestionado sobre el rumor que dice que Maribel Guardia está pasando por un complicado momento de salud.

Con su peculiar sentido del amor, Rafael Inclán, dijo que no ha hablado sobre la salud de Maribel Guardia, pero espera que todo se encuentre bien. El actor aseguró que tiene una buena relación después de que coincidieron en varios películas del Cine de Ficheras.

"No sé (sobre su salud), no me ha pasado sus análisis", explicó.