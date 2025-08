"¿Qué te pasa mocoso?": Facundo confronta y encara a Abelito, así fue el momento | VIDEO

La noche del viernes 1 de agosto los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México disfrutaron de la primera fiesta de la temporada 2025. Durante el festejo, Abelito y Facundo protagonizaron una discusión que se volvió viral. Afortunadamente todo se trató de una broma.

En la primera semana de competencia, Abelito y Facundo se han consolidado como dos de los favoritos para mantenerse hasta la recta final de la competencia. Por este motivo el video de su supuesta discusión provocó incertidumbre sobre si tienen una mala relación.

En la primera fiesta de La Casa de los Famosos México, Facundo, Abelito y los demás habitantes se pusieron de acuerdo para crear una divertida escena. Lamentablemente los participantes tuvieron que fingir una discusión que provocó incertidumbre entre los televidentes.

En las imágenes vemos al conductor de "¿Cuál es el bueno?" y al creador de contenido protagonizar una fuerte pelea. Todo comenzó cuando los dos fingieron chocar mientras caminaban. Fue en ese momento cuando Facundo encaró a Abelito.

Después del choque, Facundo le pidió a Abelito que se fijara por donde camina. En ese momento el protagonista de "Par de ideotas" le dijo que si no lo había visto pues estuvo muy cerca de pisarlo. Para que la discusión fuera más real, ambos se gritaron frente a todos.

"¿Qué te pasa mocoso? Fíjate por donde caminas" y "¿Qué te pasa a ti, no me estás viendo? Por poco me pisas", fueron las palabras que intercambiaron.