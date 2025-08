"Me toca despedirme": conductor de Venga La Alegría confirma su salida del matutino después de 7 años

Tremenda sorpresa fue la que se llevaron los seguidores del programa matutino Venga La Alegría después de que uno de sus colaboradores más queridos y destacados confirmara que ya no formará parte de la transmisión a partir del viernes 1 de agosto.

En sus redes sociales, el famoso conductor y reportero anunció que después de siete años en el matutino transmitido por TV Azteca dejó de formar parte del elenco, generando mucha incertidumbre sobre el motivo, pero hasta el momento no se saben más detalles.

Hace unas horas, en su cuenta en Instagram, el experto en temas de la farándula, Gabo Cuevas informó a sus seguidores que ya no formará parte del elenco de colaboradores del programa Venga La Alegría, matutino del que formó parte durante los últimos siete años.

Junto a una fotografía suya en las inmediaciones de TV Azteca, Gabo Cuevas, reportero en temas de la farándula, agradeció la experiencia de trabajar en esa televisora y en el matutino Venga La Alegría. Hasta el momento no ha brindando más detalles del motivo de su salida.

En la parte final del texto el también exparticipante de Survivor México mostró su gratitud hacía TV Azteca por creer en su trabajo. Aseguró que durante siete años en esa televisora pudo cumplir sueños personales y profesionales que le ayudaron a crecer.

"Gracias papá Dios por permitirme casi 7 años de ser parte de Venga La Alegría… Un programa que me ayudó a cumplir sueños personales y profesionales. Una empresa que creyó, apostó y me hizo firme en mis pensamientos. Hoy me toca despedirme y lo hago desde la gratitud, el amor y la fe de que siempre lo mejor está por suceder", escribió.