Estas son las condiciones que puso Belinda para actuar en teatro con “Mentiras, el musical” | VIDEO

Este viernes 1 de agosto, Belinda confirmó su regreso al teatro musical, esta vez lo hará como “Daniela” en “Mentiras”, junto con ella estará también Mariana Treviño quien se ha ganado al público con su interpretación de “Lupita” en la serie de Amazon, la cual ha convertido a el musical en todo un fenómeno.

Pese a que “Mentiras, el musical” ha permanecido desde el 2009, en cartelera, el furor de la historia ha aumentado con el lanzamiento de la serie, protagonizada por Belinda, por lo que fanáticos rogaban por verla en el teatro, esto ya se ha cumplido, sin embargo, se han dado a conocer las condiciones que la creadora de los corridos coquette puso para aceptar y ser parte de esta puesta en escena.

Fue durante el programa digital “Productora 69”, conducido por los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz, en donde revelaron las condiciones que habría puesto Belinda para su regreso al teatro musical, y es que, cabe mencionar que la última vez que la intérprete de “Heterocromía” participó en “Hoy no me puedo levantar” en el año de 2020.

De acuerdo con los periodistas antes mencionados, Belinda habría aceptado regresar al teatro con su inolvidable interpretación de “Daniela” en “Mentiras”, ahora en una versión “All Star” con una sola condición, la cual, por su puesto fue cumplida y aceptada por la producción de dicha puesta en escena.

La petición que Belinda hizo a la producción de “Mentiras All Star” es una sola y no se trata de un sueldo exorbitante, ni tampoco cosas que una diva de su talla podría pedir, simplemente la también cantante solicitó llevar su propio vestuario al teatro.

“La petición es que ella llevaba su propia ropa, que a ella le pagaran el uso de su ropa y ella llevaba su propia ropa, no quiere que le manden hacer, ni que le manden vestuario, nada…’yo llego con mi ropa y yo decido qué me voy a poner’ y así es como quedó el contrato con Belinda, es lo que a mi me contaron, que va a ir en Channel, en Louis Vuitton, Christian Dior”, aseguró Jorge Carbajal.