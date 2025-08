El Guana confesó que su exnovia lo dejó y a los dos días se casó con otro, mientras él cayó en depresión | VIDEO

Aún no se cumple la primera semana de haber iniciado La Casa de los Famosos México 3 y algunos de sus participantes ya contaron algunas de sus historias más personales, tal es el caso de El Guana, quien abrió su corazón al contar lo que una de sus exnovias le hizo a tan solo dos días de haber decidido darse un tiempo.

El Guana compartir esta historia mientras se llevaba a cabo la prueba semanal por el presupuesto de la casa, cuando el integrante de la familia disfuncional de Me Caigo de Risa reveló que su exnovia con quien tuvo una relación importante lo dejó y a los dos días se casó con otro hombre y esa noticia se la dio la que fuera su suegra.

Como lo mencionamos en medio de una dinámica dentro de La Casa de los Famosos México 3, el Guana abrió su corazón y compartió uno de los episodios más duros de su vida personal. Durante una conversación el también cantante sorprendió a sus compañeros al contar cómo su expareja, una actriz con quien mantuvo una larga relación, se casó en secreto con otro hombre, apenas días después de que decidiera darle un espacio para reflexionar sobre su futuro juntos.

Según explicó, fue una relación sólida y feliz que duró cinco años, sin grandes conflictos ni rupturas previas. Sin embargo, tras una gira de trabajo, su entonces pareja regresó diferente, distante. “Llevábamos como unos cinco años, es la relación en la que no había ni un solo ped*, de la noche a la mañana (todo cambió)”, recordó El Guana.

Al notar el cambio de actitud en su pareja, Guana optó por darle espacio. Ambos vivían juntos en ese momento, y él decidió abandonar temporalmente el departamento para que ella pudiera pensar en lo que quería. Nunca imaginó lo que pasaría después.

“Yo me voy del departamento para que piense las cosas, pero, literalmente, a los dos días, le llamo para saber cómo está. Me contesta su mamá y me dice: ‘No supiste, ¿verdad?’. Le dije: ‘¿Qué?’, y me dice: ‘Se casó ayer’”. Contó El Guana