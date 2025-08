Así fue como Mariana Botas salvó a Ninel Conde antes de la primera fiesta en LCDLFM

Este viernes 1 de agosto se llevaron a cabo dos de los eventos más esperados dentro de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, pues, se vivió la primera fiesta en donde están los 15 habitantes, cabe señalar que esta será la única reunión en donde estarán todos los participantes, pues, este domingo 3 de agosto se llevará a cabo la primera eliminación.

Antes de la fiesta que tuvo como temática la película de “Los 4 fantásticos”, Mariana Botas salvó a Ninel Conde de estar entre los nominados de esta semana, esto ocurrió cuando la actriz de “Una familia de 10” enfrentó a Guana en el reto del robo de salvación y conservó ese poder al ganar una prueba de un juego de cartas.

Así fue la prueba del robo de salvación

Antes de que Mariana Botas decidiera salvar a Ninel Conde, la actriz se enfrentó a Guana en el juego “Cartas de la suerte” el cual consiste en que cada uno de los participantes debe voltear una carta y quien saque la de mayor valor gana el punto.

El primero que logre obtener tres puntos, es decir, quien saque tres cartas con el mayor valor es quien gana la prueba por la salvación, fue así como la suerte estuvo con Mariana Botas quien conservó su poder de líder de la semana y pudo salvar a Ninel Conde de la tabla de nominados.

Con la decisión de Mariana Botas de salvar a Ninel Conde todo cambia, pues, ahora los cuatro nominados son: Elaine Haro, Olivia Collins, Priscila Valverde y Adrián Di Monte, estos dos últimos, según encuestas de redes sociales podrían ser los más vulnerables a no tener el apoyo del público y convertirse en el primer o la primera eliminada.

Así se vivió la primera fiesta en La Casa de los Famosos México

Luego de los momentos tensos que se vivieron en la prueba por el robo de la salvación, los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 3, vivieron la primera fiesta de la temporada, con una temática de la película “Los Cuatro fantásticos”. Debido a lo anterior es que los participantes de este reality show, estuvieron con un disfraz toda la noche haciendo alusión a la década de los 60’s.

El menú no se quedó atrás y estuvo al nivel del festejo: ravioles, salmón, ensaladas frescas y brownies fueron parte del banquete que acompañaron con tequila, cerveza y whisky. Pronto, la pista se encendió con las mujeres liderando el ritmo de Follow the Leader, contagiando a los hombres hasta que toda la casa terminó bailando. DJ Abelito fue pieza clave en esta noche, pues, complació peticiones musicales sin parar, uno de los temas que no pudo faltar fue El Payaso de Rodeo el cual desató la locura y Dalílah Polanco se adueñó del momento, enseñando la coreografía original con toda la actitud.

Dalílah también provocó carcajadas cuando junto a Elaine, recreó una escena de La Familia P. Luche que hizo estallar de risa a todos. Para cerrar con broche de oro, La Jefa sorprendió al llamar a Shiky y entregarle un celular para capturar la fiesta, inmortalizando esta primera y quizá última noche donde los 15 convivieron sin tensiones ni nominaciones.