Adrián Marcelo rompe el silencio y opina sobre La Casa de los Famosos 2025: "Hay un antes y un después"

A pesar de su controversial salida de "La Casa de los Famosos México" en la versión del año 2024, Adrián Marcelo se pronunció sobre la nueva edición de 2025 en su podcast "Hermanos de Leche", compartiendo su perspectiva sobre el reality show y el impacto que tuvo en su vida.

El comediante regiomontano abordó la entrada de Facundo, anticipando que con él "va a entrar la verdadera irreverencia". Marcelo sugirió que la producción busca perfiles disruptivos para generar mayor controversia, una dinámica que, según él, atrae a participantes que buscan reactivar sus carreras. "Tú sabes qué va a pasar con los perfiles y me duele, pero van sin chamba porque la quieren encontrar ahí", comentó.

Marcelo también habló abiertamente de los beneficios económicos que obtuvo a raíz de su polémica participación. Explicó que monetizó su experiencia a través de proyectos como shows de stand-up, entrevistas y la venta de mercancía. "Lo que le saqué yo a La Casa de los Famosos, con el stand up, con la entrevista a la señora Crista Montes, a la venta de merch de 'A donde sea pero con Adrián Marcelo', más lo que le cobré a sus weyes. No, no te puedo ni contar", aseguró.

Adrián Marcelo habla de La Casa de los Famosos México

A pesar de los claros beneficios monetarios, el ex habitante del reality reconoció el alto costo emocional de su paso por el programa. "Hay un antes y un después, claro, porque pues los huevos se pagan, carnal", afirmó, confesando que la experiencia lo afectó profundamente.

"La neta, yo sufrí, yo no soy feliz, la neta. Pero bueno, me costó emocionalmente, ni lo era antes", reveló en una polémica frase que ha llamado la atención de todos los fanáticos de este proyecto digital

El creador de contenido cerró su reflexión con un mensaje personal sobre el dinero y la felicidad, una lección que parece haber extraído de su tiempo en el reality. "Tener demasiado dinero no es la felicidad. La felicidad es sentirte pleno. Estamos construyendo eso", concluyó, dejando claro que, aunque la fama y el dinero llegaron, el bienestar emocional sigue siendo su objetivo principal.

Recordemos que Adrián Marcelo salió de la casa después de tener algunos episodios violentos en contra de Gala Montes, quien acusó en diversas ocasiones al influencer de ejercer machismo en su contra, hasta que fue confrontado por la conductora Odalys Ramírez por un comentario que lanzó: “Una mujer menos para maltratar”, luego de que se fuera "Gomita" del show.